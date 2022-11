Die Sims 4: Neuer Cowboy-Sim macht die Fans horny

Ein sexy Cowboy hat es der Sims-4-Community angetan. (Bild: Electronic Arts)

EA biegt mit neuen kostenlosen Inhalten für Die Sims 4 um die Ecke – und scheint damit voll den Geschmack der Community zu treffen. Ein auf Social Media gezeigter Sim hat es den Fans dabei besonders angetan und löst ganz bestimmte Gefühle aus.

Sims-Community steht auf sexy Schnurrbärte

Mit einer neuen Express-Lieferung sorgen EA und Maxis für Nachschub in Die Sims 4. Diese Neuigkeiten verkünden sie fröhlich auf Twitter und Co. und zeigen auch einige Bilder dazu:

Doch anstatt sich nur zu freuen oder die neuen Gegenstände zu verabscheuen, hat die Community vor allen Dingen eine ganz interessante Meinung zum abgebildeten Cowboy-Sim: Sie findet ihn heiß.

Im Subreddit zu Die Sims 4 haben sich schon einige ihm gewidmete Threads versammelt, in dem er haufenweise angehimmelt wird. Natürlich gibt es auch jede Menge versaute Witze und weniger jugendfreie Anspielungen (Quelle: Reddit).

Was macht ihn so sexy? Für viele ist es ganz klar der neue Schnurrbart. Die Sims 4 hat laut vieler Fans endlich sexy Vater-Schnurrbärte gebraucht.

Und die Sims-Community wäre nicht die Sims-Community, wenn sie das Objekt ihrer Begierde nicht auch gleich als spielbare Version anfertigen würde. So hat der Nutzer TheKey32 in einem weiteren Thread den sexy Cowboy nacherstellt und ihn zum Download angeboten. Wenn ihr also auch Brokeback Mountain spielen wollt, könnt ihr das tun.

Welche Gratis-Inhalte gibt es noch für Die Sims 4?

Neben den neuen Bärten könnt ihr euch ab sofort auch mit zwei neuen Frisuren in Die Sims 4 eindecken, die von Simmerin DeeSims erstellt worden sind. Ladet dazu einfach das neuste Update herunter.

So sehen die zwei neuen, kostenlosen Frisuren für eure Sims aus. (Bild: Electronic Arts)

Zusätzlich hat es ein neuer Simlisch-Song von Sängerin Anitta ins Spiel geschafft.

Wie schnelle Simmer außerdem entdeckt haben, hatte EA zuvor schon einmal denselben Tweet gepostet, dort war allerdings noch die Rede von einem neuen Szenario. Im Repost ist die Erwähnung verschwunden und die Fans fragen sich warum. Zudem sind einige über die Aussage „und mehr“ verwundert. Denn im Spiel können sie neben den erwähnten Frisuren und Schnurrbärten keine neuen Gegenstände oder Inhalte entdecken.

Behebt das Update auch bestehende Fehler?

Fans fragen sich, ob das frische Update auch den seit einiger Zeit bestehenden Bug entfernt, der die Figuren zufällig gemein werden lässt. EA und Maxis hatten nämlich versprochen, diesen jetzt auch mit einem Fix zu beheben. Doch wurde diese Aufgabe auf Anfang Dezember verschoben, wie sie ebenfalls auf Twitter mitteilen.

