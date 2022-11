Sexspielzeug in Mario? Nintendo-Fans machen kuriose Entdeckung

Ein mysteriöses Stimmungszepter? Ja, is klar Nintendo!(Bild: Getty Images – sakkmesterke)

Wer an Nintendo denkt, denkt wahrscheinlich vor allem an besonders kinderfreundliche Spiele. Tatsächlich scheinen sich die Entwickler in einem Mario-Spiel jedoch einen kleinen Scherz erlaubt zu haben. Die Beschreibung eines mysteriösen Items erinnert stark an ein Sexspielzeug.

Prinzessin Peach und das mysteriöse Stimmungszepter

Super Princess Peach für den Nintendo DS dreht die gewohnte Story der Mario-Spiele auf den Kopf. Hier ist es nämlich die Prinzessin, die den Klempner Mario retten muss. Der Bösewicht bleibt aber weiterhin Bowser, der für seine Bosheiten das Stimmungszepter (Vibe Scepter) einsetzt, das Emotionen manipulieren kann. Fans auf Reddit ist jetzt aufgefallen, dass das Ende des Spiels das Zepter noch einmal in ein ganz anderes Licht rückt. (Quelle: Reddit)

Moment mal. Worüber wird hier wirklich gesprochen?

Das Stimmungszepter hat merkwürdige und mysteriöse Kräfte, so viel ist sicher...

Irgendwo benutzt es irgendwer vielleicht jetzt gerade...

Deine Mutter lacht in letzter Zeit sehr viel?

Vielleicht … nur vielleicht … Ist das Stimmungszepter irgendwo in deinem Haus versteckt...

Haben sich Nintendo-Entwickler einen Scherz erlaubt?

Hat das Stimmungszepter vielleicht noch eine andere Funktion, die gerade Prinzessin Peach sehr wertschätzt? Eventuell haben die Entwickler oder Übersetzer hier einen freizügigen Scherz versteckt, der jüngeren Spielern vermutlich nicht auffallen wird. Ob es aber eine gute Idee ist, den jungen Spielern nahe zu legen, das Haus auf solch ein Zepter zu untersuchen?

Auf der Seite The Video Game Museum könnt ihr euch das komplette Ende von Super Princess Peach ansehen. Auch der Satz, dass dein Vater wegen des Stimmungszepters schlecht drauf sein könnte, machte die ganze Situation nicht unbedingt besser. (Quelle: The Video Game Museum)