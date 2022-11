Black Friday: Großer Sale im PlayStation-Store. (Bildquelle: spieletipps)

Sony hat den Black-Friday-Sale im PlayStation-Store gestartet – ab sofort könnt ihr euch nicht nur das PS-Plus-Abo zu einem stark reduzierten Preis schnappen. Auch über 200 Top-Spiele für die PS4 und PS5 sind derzeit im Angebot. Hier findet ihr 11 Deals, die sich richtig lohnen.

Black-Friday-Sale im PlayStation-Store: Über 200 Spiele reduziert

Im Black-Friday-Sale im PlayStation-Store sind insgesamt über 200 Vollversionen von Top-Spielen für die Last- und Current-Gen-Konsolen um bis zu 75 Prozent reduziert – vom Fußball-Hit FIFA 23 über das Sci-Fi-Abenteuer Horizon Forbidden West bis hin zum Horror-Remake The Last of Us Part 1 ist für jeden Geschmack etwas mit dabei. Bei den Angeboten, die noch bis zum 28. November gültig sind, könnt ihr euch Riesen-Rabatte sichern. Hier zeigen wir euch Angebote, die sich für alle PS4- & PS5-Fans lohnen.

Hier geht's zu den Black-Friday-Deals im PlayStation-Store!

PlayStation Plus zum Black Friday um 25 Prozent günstiger

Neben den Games könnt ihr euch aktuell auch 25 Prozent auf das Jahresabo von PS Plus sichern – mit Essential, Extra und Premium sind alle drei Stufen im PlayStation Store im Preis reduziert.

PlayStation Plus Essential kostet derzeit 44,99 Euro statt 59,99 Euro, PlayStation Plus Extra gibt es für 74,99 Euro statt 99,99 Euro und PlayStation Plus Premium könnt ihr euch für 89,99 Euro statt 199,99 Euro.

Hier geht's zu PS Plus im PlayStation-Store!

In unserem Video zeigen wir euch die besten Exklusivspiele für die PlayStation 5: