Grausamer FIFA-Bug lässt euch die WM verlieren, obwohl ihr sie gewonnen habt

Weltmeister in FIFA 23 zu werden, ist gar nicht so einfach. (Bildquelle: EA / lenanet, Getty Images)

Seit dem großen WM-Update in FIFA 23 könnt ihr euch mit eurer Wunschnation gegen andere Länder um den Weltmeister-Titel duellieren. Allerdings läuft die digitale Weltmeisterschaft aktuell noch nicht ganz rund, denn in manchen Fällen werden Gewinner des WM-Finales plötzlich zu Verlierern degradiert, wie Videos auf Reddit zeigen.

FIFA 23: Enttäuschung statt WM-Triumph

Das kürzlich veröffentlichte WM-Update für FIFA 23 lässt euch endlich euer Lieblingsteam zum Weltmeistertitel in Katar führen. Anstatt sich jedoch über den größten Titel des Weltfußballs freuen zu können, mussten zwei Spieler im Moment ihres Triumphs herbe Enttäuschungen hinnehmen, wie zwei Reddit-Clips beweisen.

FIFA-Update: Community fassungslos über Bugs

Im FIFA-Subreddit teilen zwei Fans ihre kuriosen Erfahrungen, die sie im WM-Finale in FIFA 23 gemacht haben. User ItzGrenier hat es beispielsweise geschafft, den Außenseiter Kanada zum WM-Titel zu führen. In einem umkämpften Finale gegen Argentinien endet das Spiel schließlich 4:3 für die Nordamerikaner, doch just als normalerweise die Feierlichkeiten losgehen würden, ruiniert ein Glitch alles.

Statt feiernder Kanadier wird zunächst ein undefinierbarer Teil des Stadions und danach ein grotesker Schiedsrichter-Moonwalk gezeigt und das war’s. Herzlichen Glückwunsch, Kanada!

„Wow, das ist furchtbar. Stellt euch vor, wie viele Leute Stunden in das Spiel reingesteckt haben, nur um dann dieses Finale zu bekommen.“ (Reddit-User heyyoho)

Möglicherweise noch schlimmer hat es allerdings Nutzer Bozzaholic getroffen: Der Spieler schafft es tatsächlich, England im Elfmeterschießen zum WM-Sieg gegen Deutschland zu führen. Allerdings sieht FIFA 23 das etwas anders. Anstatt England endlich nach knapp 60 Years of Hurt mit einem kathartischen Elfmeter-Triumph auf den WM-Thron zu hieven, zeigt das Spiel stattdessen feiernde Deutsche. So viel Niedertracht haben auch die Engländer nicht verdient.

„Wir haben Videospiele, wo wir ein italienischer Klempner sein können, der auf Schildkröten springt. Spiele, in denen man als Superheld durch New York schwingen kann, nachdem man von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde und Spiel, in denen man einen Chili-Dog-liebenden rasend schnellen blauen Igel steuert. Aber dass England Deutschland im Elfmeterschießen besiegt, scheint selbst für die virtuelle Welt einfach etwas zu weit hergeholt.“ (Reddit-User Bozzaholic)

