PlayStation, Xbox & Switch chancenlos: Das ist die beliebteste Gaming-Plattform

Der Mobile-Markt boomt auch 2022 gewaltig! (Bild: GettyImages/LucasSeijo & YauhenAkulich)

**Auf welcher Plattform zocken die Deutschen am meisten? PC? PlayStation? Xbox? Switch? Die Datenanalysten von Statista haben die Antwort – und die dürfte viele Leute überraschen.

Umfrage bestätigt: Deutsche lieben Handyspiele

Was ist besser? PlayStation oder PC? Diese Frage muss jeder Spieler für sich beantworten. Auf welcher Plattform allerdings am meisten gespielt wird, lässt sich dagegen dank einer neuen Auswertung von Statista beantworten. Und hier haben vor allem die Konsolen das Nachsehen. Die beliebteste Gaming-Plattform in Deutschland ist nämlich das Smartphone:

(Bild: Statista)

Mit ganzen 46 Prozent Anteil führ das Handy die Statistik an. Auf Platz 2 befindet sich der PC beziehungsweise der Laptop. Und erst auf dem dritten Platz befinden sich die klassischen Konsolen, also PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Handheld-Konsolen wie der betagte Nintendo 3DS wurden indessen vom Tablet abgehängt.

Ebenfalls interessant zu wissen: 10 Prozent der Befragten spielen regelmäßig über ihren Smart TV Videospiele. Und 4 Prozent nutzen zum Zocken sogar Streaming-Geräte wie Chromecast oder Apple TV.

Der Mobile-Markt ist nicht zu stoppen

Das Ergebnis der Umfrage dürfte allerdings nur die wenigsten Spieler überraschen, immerhin besitzt fast jeder Deutsche ein Smartphone. Aber wie viele Deutsche haben auch eine Konsole? So wurden laut Statista allein in diesem Jahr mehr als 19 Millionen Smartphones in Deutschland verkauft.

Und natürlich wird auf diesen Geräten auch gezockt. Hinzu kommt die geringe Hemmschwelle. Schließlich stehen die meisten Mobile-Games kostenlos im Google Play Store oder im App Store zur Verfügung.

Aber es gibt auch gute Nachrichten für reine Konsolen-Spieler: Der Konsolen-Markt wächst stetig und hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt. Auch wenn der Mobile-Markt wohl uneinholbar bleiben wird.

Dafür sprechen auch die absurden Umsätze aus dem Jahr 2021. So haben Mobile-Games im vergangenen Jahr mehr als 90 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt. Allein der Google Play Store verzeichnet ein Umsatzwachstum von 116 Prozent – gemessen an den letzten fünf Jahren.