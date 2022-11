Microsoft startet den Black-Friday-Sale: Die 11 besten Deals im Xbox-Store

Black Friday: Die 11 besten Angebote im Xbox-Store. (Bildquelle: spieletipps)

Die Black-Friday-Angebote sind im Microsoft-Store gestartet. Ihr könnt euch ab sofort über satte Rabatte auf diverse Top-Spiele für eure Xbox One und Xbox Series X|S freuen – wir zeigen euch hier 11 Deals, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Black Friday: 900 Games im Angebot

Zum Black Friday ist Xbox in Schnäppchenlaune und bietet euch über 900 Spiele zu Spitzenpreisen an. Somit könnt ihr euch jetzt satte Rabatte auf zahlreiche beliebte Spiele für eure Xbox One und Xbox Series X|S sichern – von EAs Dauerbrenner FIFA 23 über das Wikinger-Abenteuer Assassin's Creed: Valhalla bis hin zum kontroversen Sci-Fi-Blockbuster Cyberpunk 2077. Viele Games sind zwischen 50 und 75 Prozent im Preis reduziert.

Xbox-Deals am Black Friday: Die 11 besten Angebote

Beim Black-Friday-Sale im Xbox-Store könnt ihr euch viele aktuelle Spiele-Hits zu günstigen Preisen schnappen. Hier findet ihr 11 Highlight-Angebote, die ihr lieber nicht verpassen solltet:

Xbox-Spiele im Angebot:

Hier geht's zum Xbox-Black-Friday-Sale!

Die besten Gaming-Deals rund um den Black Friday findet ihr übrigens immer in unserem Übersichtsartikel:

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die 9 besten Features der PS5 & Xbox Series X: