CoD: MW2 für 35 Euro auf PlayStation & Xbox? Black-Friday-Trick macht’s möglich!

So schnappt ihr euch den Shooter zum Sparpreis! (Bildquelle: Activision / Pixabay / TBIT)

Normalerweise kostet MW2 für PS5 und Xbox Series stolze 80 Euro. Doch dank einer Rabattaktion bei Otto im Rahmen des Black Friday und zwei kleinen Tricks könnt ihr euch das Spiel für sensationell günstige 34,99 Euro sichern. Wir verraten euch, was ihr dafür anstellen müsst.

Black Friday bei Otto – CoD: MW2 für 34,99 Euro sichern

Der Black Friday findet eigentlich zwar erst nächste Woche statt, doch viele Händler haben sich einen gewaltigen Frühstart erlaubt und bereits jetzt erste Rabattaktionen an den Start gerollt – so auch Versandhändler Otto.

Dort bekommt ihr gerade das brandneue Call of Duty: Modern Warfare 2 im Cross-Gen-Bundle für PS4/PS5 bzw. Xbox One / Xbox Series für jeweils 54,99 Euro im Sale – dazu kommen noch 2,95 Euro Versandkosten. Ein durchaus solides Angebot.

Ein echter Knaller wird daraus jedoch erst, wenn ihr zwei kleine Tricks nutzt, um den Preis noch weiter in den Keller zu treiben. So erhalten Otto-Neukunden etwa mit dem Gutscheincode 84450 10 Euro Rabatt auf ihre Bestellung, zudem werden Neukunden in der Regel auch die Versandkosten erlassen.

CoD: MW2 (PS4) bei Otto anschauen

CoD: MW2 (Xbox) bei Otto anschauen

Noch günstiger wird es jedoch, wenn ihr euch zusätzlich kostenlos bei Otto Up anmeldet – Ottos Kundenvorteilsprogramm, in dem Käufer unter anderem Punkte sammeln können, die wiederum gegen Guthaben eingelöst werden können. Nach der Anmeldung erhaltet ihr 500 Punkte bei Otto Up, die ihr direkt gegen 10 Euro Guthaben einlösen könnt. Das Guthaben könnt ihr dann wiederum nutzen, um den Kaufpreis eurer Bestellung um weitere 10 Euro zu reduzieren.

Somit bezahlt ihr statt 57,94 Euro nur noch 34,99 Euro inklusive der Versandkosten – ein Schnapper!

PS4 Call of Duty: Modern Warfare II PlayStation 4 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2022 16:49 Uhr

BLACK FRIDAY - XSX Call of Duty: Modern Warfare II Xbox Series X kaufen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2022 16:51 Uhr

Ist Modern Warfare 2 das richtige Spiel für euch? Findet es heraus, indem ihr euch ein paar Minuten Gameplay anschaut:

Call of Duty: Modern Warfare 2 | Erstes Gameplay

Für wen lohnt sich das neue Call of Duty?

Fans der CoD-Reihe kommen auch im neuen Ableger wieder auf ihre Kosten – das beweist auch unser Testbericht.

Das Herzstück eines jeden CoDs ist jedoch der Multiplayer, der aktuell von uns noch auf Herz und Nieren geprüft werden muss, bevor wir eine Wertung vergeben. Das erste Feedback der Spielerschaft fällt jedoch im Mittel recht positiv aus – auch wenn es kurz nach dem Start noch einige Kinderkrankheiten gibt.

Zum Preis von 34,99 Euro können Otto-Neukunden dank des Black-Friday-Angebots besonders günstig ins Spiel einsteigen – vor allem, da der Preis des aktuellen Call of Dutys normalerweise bei stolzen 79,99 Euro liegt. Wer sich hingegen noch nicht ganz sicher ist, kann auch einfach erstmal einen Blick in das kostenlos verfügbare Warzone 2 werfen. Wer Gefallen daran findet, dürfte auch mit Modern Warfare 2 seine Freude haben.