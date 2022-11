Kingdom Hearts, Mass Effect & mehr: 9 Spiele, die ihr euch als Netflix-Serie wünscht

Diese 9 Spiele würdet ihr gerne auf Netflix sehen. (Bildquelle: EA / Netflix)

Netflix setzt seit Neuestem voll und ganz auf Videospiel-Adaptionen: Cyberpunk 2077: Edgerunners, League of Legends: Arcane und nicht zuletzt The Witcher haben sich für den Streaming-Riesen als Erfolge entpuppt. Wir haben euch deswegen gefragt, welche Spiele ihr ebenfalls gerne als Serien sehen würdet – hier sind eure 9 Favoriten.

Resident Evil, The Witcher & mehr: Vom Spiel zur Serie

Netflix hat bereits einige populäre Videospielreihen als Serien adaptiert. Bei dem Streaming-Service findet ihr zum Beispiel Umsetzungen von League of Legends, The Witcher und seit Neuestem auch von Resident Evil und Cyberpunk 2077. Wir haben euch gefragt, welche Spielereihe ihr euch als Nächstes in Serienform auf Netflix wünschen würdet – in der Bilderstrecke am Ende dieses Artikels haben wir euch eure 9 Favoriten zusammengestellt.

Diese 9 Spiele wünscht ihr euch als Netflix-Adaption

Neue Adaptionen von beliebten Videospielreihen rufen bei vielen Gamern gemischte Gefühle hervor, allzu schwankend war die Qualität der Umsetzungen in der Vergangenheit. Insbesondere Filme haben bei Fans immer wieder für Enttäuschungen gesorgt, doch seit einigen Jahren erscheinen Adaptionen immer häufiger in Serienform – und einige davon haben sich unter anderem auch für Netflix als Erfolge herausgestellt.

The Witcher, Castlevania und League of Legends: Arcane konnten beispielsweise viele Zuschauer für sich begeistern. Andere Serien wie The Cuphead Show, Halo und Resident Evil sorgten dagegen für gemischtere Reaktionen. Trotzdem nimmt der Trend zweifellos weiter Fahrt auf, mit Projekten zu The Last of Us, Sonic und Cyberpunk 2077 befinden sich viele Adaptionen bereits in Produktion beziehungsweise stehen sogar schon kurz vor ihrem Release.

Angesichts der neuen Flut an Adaptionen stehen die Chancen also gar nicht schlecht, dass in Zukunft auch euer Lieblingsvideospiel eine Netflix-Adaption bekommen könnte. Wir haben euch deswegen auf Facebook gefragt, welche Spielereihe ihr euch in Serienform wünschen würdet – hier zeigen wir euch eure 9 Favoriten:

Ihr seid auf der Suche nach den neuesten Filmen und Serien bei Netflix? Unsere Kollegen von kino.de stellen euch die Neuzugänge jeden Monat vor.