Warzone 2.0: Streamerin holt Sieg als pazifistisches Taxi

Auf der neuen Map von Warzone 2.0 sind Fahrzeuge ein wichtiges Fortbewegungsmittel. (Bild: Activision)

Der Proximity Chat von Warzone 2.0 bietet Spielern ganz neue Möglichkeiten. Während viele sich einfach gegenseitig beleidigen, nutzen andere den Sprach-Chat, um sich als Uber-Fahrer anzubieten. Als freundliches Taxi kutschieren sie dann andere Spieler über die Map. Mit dieser Methode lässt sich sogar ein Sieg holen.

Warzone 2.0: Spieler bieten Taxi-Service an

Der Proximity Chat von Warzone 2.0 gibt Spielern die Möglichkeit, mit anderen Spielern, also auch mit Gegnern, in ihrer direkten Umgebung zu kommunizieren. Für YouTuber und Streamer bietet das viel Potenzial für lustigen Content, die Community nutzt es entweder für Verhandlungen, Ablenkungen oder einfach für Beleidigungen.

Der neue Sprach-Chat wird von einigen Spielern aber auch ganz anders genutzt. Sie verzichten auf das Geballer und bieten sich als Uber-Fahrer für die anderen Spieler an. Während der Rest Krieg spielt, spielen sie Taxi. Vermutlich freuen sich nicht alle Spieler über einen Chauffeur, doch wenn es klappt, ist es ziemlich witzig. Der TikToker zics bekam sogar ein extrem großzügiges Trinkgeld für seine Fahrkünste:

Streamerin siegt als Taxi ohne einen Kill

Mittlerweile versuchen sich viele Spieler als Taxi und es gibt eine Vielzahl an lustigen Clips. Die Streamerin Bre Eazyy vollbrachte sogar das Kunststück, als Taxifahrerin einen Sieg in Warzone 2.0 zu holen. Während des Matches fährt Bre andere Spieler durch die Gegend, bis in dem Solo nur noch ein anderer Spieler übrig ist. Auf einen Faustkampf als faires Ende will der sich aber nicht einlassen, wie ihr in diesem Clip sehen könnt:

Möglicherweise hat Bre Eazyy gleich zwei Rekorde aufgestellt. Zum einen hat wohl noch nie jemand als Uber ein Match gewonnen, zum anderen ist es vermutlich der erste Sieg ohne einen einzigen Kill. Im Clip sieht es so aus, als würde das explodierende Auto den Gegner erwischen. GG!