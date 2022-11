Hit-Shooter für unter 10 Euro: Steam-Spieler schlagen bei neuem Tiefpreis zu

Lust auf rasante Shooter-Action? Dann ab auf Steam! (Bild: Valve, Bethesda)

Der große Herbst-Sale von Steam steht schon in den Startlöchern, doch gibt es aktuell ein brandheißes Tagesangebot, bei dem die PC-Spieler auf Steam massig zuschlagen: Doom Eternal. Das spült den rasanten Hit-Shooter auch gleich auf die Spitzenplätze der Topseller.

Steam-Schnäppchen: Doom Eternal für unter 10 Euro

2020 hat der bisher letzte Serienableger des Kult-Shooters Doom seinen Release gefeiert. Und jetzt könnt ihr Doom Eternal zu einem historischen Tiefpreis abstauben, wenn ihr dem brutalen Action-Spektakel bisher noch keine Chance gegeben habt.

Mit einem Rabatt von starken 75 Prozent ist der Ego-Shooter gerade für schmale 9,99 Euro zu ergattern. Und das scheint den Steam-Spielern zu schmecken. Denn sogleich ist Doom Eternal auch wieder auf den vorderen Plätzen der Charts vertreten (Quelle: Steam-Topseller).

Solltet ihr bei dem neuen Tiefpreis auch zugreifen wollen, solltet ihr nicht zögern. Denn Doom Eternal ist nur als Tages-Deal so günstig zu kriegen. Das Angebot läuft also schon am 22. November um 19 Uhr aus.

Hier gelangt ihr zur Steam-Shopseite von Doom Eternal:

Doom Eternal auf Steam

Und es ist nicht nur die Standard-Version mit einem Rabatt versehen. Auch Zusatzinhalte, wie die frische Story-Kampagne The Ancient Gods - Part Two, sind momentan günstig zu kriegen.

Den Trailer von Doom Eternal schon gesehen?

Doom: Eternal | Jagt die Dämonen zurück in die Hölle!

Was sagen die PC-Spieler zu Doom Eternal?

Auf Steam kann der First-Person-Shooter eine gute Bewertung mit 92 Prozent positiven Rezensionen vorweisen. Das Spiel wird vor allen Dingen immer wieder für das schnelle Gameplay und den bombastischen Soundtrack gelobt.

Im Zusammenhang damit sind Anfang November allerdings auch viele negative Rezensionen auf der Steam-Shopseite von Doom Eternal aufgetaucht. Auslöser dafür ist die Beschwerde des Komponisten Mick Gordon, der in einem ausführlichen Statement über die schlechte Behandlung in seinem Arbeitsverhältnis schreibt (Quelle: Medium).

Viele solidarisieren sich mit ihm in Form des Review-Bombing, auch wenn er auf Twitter klargestellt hat, dass das gesamte Team hinter Doom Eternal nicht zur Zielscheibe des Protests werden soll (Quelle: Twitter).

