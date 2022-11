Blockbuster gratis: Epic Games verschenkt diese Woche hochgelobten Star-Wars-Hit

Epic Games verschenkt diese Woche einen ganz besonderen Science-Fiction-Blockbuster. (Bildquelle: Electronic Arts / Pixabay, OpenClipart-Vectors)

Diesen Donnerstag hat der Epic Games Store wieder ein Geschenk im Sack, das besonders Science-Fiction- und Star-Wars-Fans freuen wird. Der Blockbuster kostet sonst 39,99 Euro – die ihr bis auf den letzten Cent sparen könnt.

Die aktuellen Gratis-Inhalte bei Epic Games

Seit letzter Woche sind drei Inhalte im Epic Games Store kostenlos zu haben – darunter Evil Dead: The Game, das euch à la Dead by Daylight in einen blutigen asymmetrischen Multiplayer wirft. Das sind die drei Inhalte, die es bis zum 24. November um 17:00 kostenlos gibt:

Schaut in den Gameplay-Trailer zu Evil Dead: The Game:

Evil Dead Gameplay Trailer

In Evil Dead: The Game übernehmt ihr die ikonischen Charaktere aus dem Evil-Dead-Franchise. Entscheiden müsst ihr aber, ob ihr gut oder böse seid – ob ihr in die Fußstapfen von Ash und seinen Freunden tretet und versucht, zu entkommen, oder ob ihr einen Dämon übernehmt und es euch zur Aufgabe macht, Ash und die anderen abzuschlachten.

Dark Deity dagegen ist ähnlich wie ein Teil der Fire-Emblem-Serie aufgebaut: Das JRPG entführt euch in die fantastische Welt von Terrazael, wo ihr dazu auserkoren wurdet, das Böse zu vernichten. Die Kämpfe sind rundenbasiert und ihr könnt auch Beziehungen zu den anderen Charakteren aufbauen.

Schließlich gibt es noch das Epic-Cheerleader-Paket für Rumbleverse: Bei Rumbleverse handelt es sich um einen Battle-Royale-Brawler, den ihr kostenlos über den Epic Games Store spielen dürft.

Wichtig: Diese drei Inhalte könnt ihr nur noch bis zum 24. November um 17 Uhr kostenlos im Epic Games Store herunterladen.

Ab Donnerstag kostenlos bei Epic: Star-Wars-Gigant

Epic hat veröffentlicht, worauf Spieler sich ab dem 24. November um 17 Uhr freuen können:

Star Wars: Squadrons (im Epic Games Store ansehen)

Macht euch selbst ein Bild von Star Wars: Squadrons:

Star Wars: Squadrons – Official Gameplay Trailer

Star Wars: Squadrons bei Epic Games anschauen

Star Wars: Squadrons ist am 2. Oktober 2020 erschienen und dürfte vor allen Dingen jene freuen, die schon immer Spaß daran hatten, in virtuellen Raumschiffen herumzufliegen. Denn Star Wars: Squadrons ist vor allen Dingen eines – ein fantastischer Star-Wars-Sternenkampf-Simulator, in dem ihr entweder auf der Seite der Rebellen oder des Imperiums kämpft.

Neben dem Multiplayer oder den Spielen gegen Bots gibt es aber auch eine Singleplayer-Kampagne. Die ist zwar nicht schlecht, fokussiert sich aber auch auf die Flugkämpfe – erwartet hier keine herzzerreißende Geschichte, sondern spannende und knifflige Weltraumkämpfe. Das Pilotenerlebnis wurde so authentisch wie möglich gestaltet – und der VR-Modus ist schließlich die Kirsche auf dem Kuchen.

Star Wars: Squadrons könnt ihr ab dem 24. November um 17 Uhr kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Es wird genau eine Woche im Gratis-Angebot sein, ehe neue Spiele auf den Platz rutschen.