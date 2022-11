Nintendo zeigt neue Strecken für Mario Kart 8 – Fans fällt Stein vom Herzen

Die neuen Mario-Kart-Strecken begeistern die Fans. (Bild: Nintendo / Getty Images – recep-bg)

Für Mario-Kart-Fans gibt es endlich wieder Strecken-Nachschub – und das schon sehr bald. Am 7. Dezember erscheint die nächste DLC-Welle für alle Käufer des Booster-Streckenpass – und die ersten Bilder sorgen dafür, dass Fans es schon jetzt kaum noch erwarten können, auf den Kursen ihre Runden zu drehen.

Nintendo zeigt neue Mario-Kart-Strecken

Das Wichtigste zuerst: Am 7. Dezember 2022 erscheint die nächste Welle an DLC-Strecken für Mario Kart 8 Deluxe. 8 neue Kurse, verteilt auf zwei Cups, bietet Nintendo allen Käufern des Booster-Streckenpasses an.

Erste Szenen von den brandneuen Kursen gab es bereits in einem offiziellen Trailer zu sehen, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Mario Kart 8 Deluxe: Die Strecken der dritten Booster-Welle

Das sind die 8 neuen Strecken, die Anfang Dezember das Strecken-Repertoire erweitern:

Fels-Cup:

London-Tour (Mario Kart Tour)

Buu-Huu-Tal (Mario Kart Super Circuit)

Gebirgspfad (Mario Kart 7)

Blätterwald (Mario Kart Wii)

Mond-Cup:

Pflaster von Berin (Mario Kart Tour)

Peachs Schlossgarten (Mario Kart DS)

Bergbescherung (Mario Kart Tour)

Regenbogen-Boulevard (Mario Kart 7)

Nintendo-Fans ziehen eindeutiges Fazit

Doch was sagen die Fans nun zu den neuen Strecken? Kurzum: Sie sind begeistert – das beweist ein Blick in die Kommentare auf YouTube und Reddit:

„Die Welle in Zukunft zu übertreffen wird echt hart.“ – YouTube / baLanDor „Bin das nur ich oder sehen die Strecken jetz noch besser aus als bei der letzten Wave? Und die kommenden Strecken sind ja mal übelst die Banger. Bisher die beste Wave. – YouTube / Migatte „Ehrlich gesagt, beweist das vor allem, dass Welle 1 definitiv übereilt war. Die neuen Strecken sehen SO viel besser aus, sie sehen fast wie Basisspielkurse aus. Und wenn du mir sagen würdest, dass diese von Tour portiert wurden, würde ich dir nicht glauben. Aber ich bin so froh, dass sie die Grafik für die DLCs verbessert haben. 3DS RR sieht absolut umwerfend aus!!“ – Reddit / Raven-UwU

Tatsächlich hatten viele Spieler Angst, dass Nintendo sich bei den DLC-Strecken keinerlei Mühe geben würde. Vor allem die erste Welle an neuen Strecken ließ viele Käufer eher enttäuscht zurück.

Die zweite DLC-Welle sorgte für etwas mehr Enthusiasmus, doch erst die kommende dritte DLC-Welle scheint die Fans wirklich zufriedenzustellen. Das ist das Niveau, das die Spieler von Nintendo erwarten! Jetzt bleibt zu hoffen, dass die Entwickler diese Qualität auch in den zukünftigen Strecken aufrecht erhalten können – denn bis Ende 2023 sollen insgesamt noch drei weitere DLC-Wellen erscheinen.