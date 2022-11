Warzone 2.0 hat eigentlich keine One-Shot-Sniper – doch es gibt eine Ausnahme

In Warzone 2.0 gibt es nur eine einzige Waffe, die One-Shot-Kills schafft. (Bild: Activision)

Eigentlich gibt es Warzone 2.0 keine Waffe, die euch bei voller Panzerung mit nur einem Schuss zu Boden gehen lässt. Das neue Scharfschützengewehr der ersten Season hat aber durchaus One-Shot-Potenzial und ist für die Sniper in Activisions Battle Royale einen Blick wert.

Warzone 2.0: Neue Waffe ist eine One-Shot-Sniper

Wie in den meisten Shootern gilt auch in Warzone 2.0 für Sniper: Der erste Schuss sollte sitzen. Deswegen greifen Fans dieses Spielstils auch gerne zu Scharfschützengewehren, die mit einem einzigen Treffer einen Kill erzielen. Bisher scheint es in Warzone 2.0 aber nur ein Gewehr zu geben, das dieses Potenzial hat.

Warzone 2.0 Launch Trailer | Call of Duty: Warzone 2.0

Die Victus XMR ist eine der beiden neuen Waffen, die es direkt zum Start der ersten Season gibt. Um sie freizuschalten, braucht ihr genau 20 Battle-Pass-Token. Der Weg zu dem Gewehr führt über die Sektoren A1, A2, A4 und dann A7.

Auf welche Waffen ihr für die erste Season noch ein Auge werfen solltet, verraten wir euch in unserem Meta-Guide:

Bestes Setup für Victus XMR

Der Aufsatz bei der XMR, um den sich alles dreht, stammt aus der Kategorie Munition. Die .50 Kaliber Explosiv-Geschosse verhelfen der XMR zu genug Schaden, um auch Gegner mit drei Panzerplatten zu Boden zu bringen. Natürlich ist dafür ein Kopftreffer nötig. Bei den restlichen Aufsätzen ist euch eigentlich freie Hand gelassen, es gibt jedoch bereits ein Meta-Setup, das auch der Entdecker des One-Shot-Sniper, der Streamer FaZe Testy empfiehlt:

Ihr findet dieses Setup auch im oben verlinkten Guide. Beim Tuning der Waffe solltet ihr aus der Munition das Maximum an Reichweite und Geschossgeschwindigkeit herausholen. Die anderen Aufsätze tuned ihr in Richtung Rückstoßkontrolle und ihr wollt natürlich möglichst schnell durch das Visier blicken können.

Ihr könnt das Setup aber auch nach euren Wünschen anpassen, nur die .50 Kaliber Explosiv-Munition ist wichtig. Das Standard-Visier der XMR ist zum Beispiel auch eine Option, so habt ihr noch einen Slot für einen Schalldämpfer frei. Es ist übrigens gut möglich, dass dieser hohe Schaden nicht beabsichtigt war und die Waffe bald generft wird.