AMD macht sich über Nvidias Grafikkarte lustig – und trifft einen wunden Punkt

Auf Twitter hat der Senior Marketing Director von AMD einen kurzen Post abgesetzt, der gerade für Furore sorgt. Denn der Tweet macht sich indirekt über Nvidias neue Top-Grafikkarte lustig und greift dabei einen großen Kritikpunkt auf, der immer noch stark diskutiert wird.

AMD-Mitarbeiter gibt „Sicherheitshinweis“

Der Kampf zwischen AMD und Nvidia scheint so als wie PC-Gaming selbst zu sein. Seit Jahren konkurrieren die Unternehmen miteinander im Grafikkarten-Sektor – immer wieder sorgt diese kleine Rivalität für einige interessante Blüten.

So auch zuletzt auf Twitter. Dort postete der Senior Marketing Director von AMD Sasa Marinkovic ein Bild eines klassischen 2x 8-Pin-PCIe-Anschlusses einer AMD-Grafikkarte mit der Überschrift: „Bleibt sicher in der Weihnachtszeit.“

Für Hardware-Fans ist klar: Damit spielt Marinkovic auf den 12VHPWR-Strom-Adapter der Nvidia RTX 4090 an, der in den letzten Wochen für Aufsehen im Netz sorgte. Das beigelegte Adapter-Kabel steht im Verdacht, eine Brandgefahr zu sein. Mittlerweile sind laut Nvidia 50 Fälle eingegangen, in denen der neue Stromstecker geschmolzen ist.

Aktuell gehen die Nvidia-Mitarbeiter davon aus, dass die Hauptursache für das Problem ist, dass die Käufer den Stecker nicht vollständig in die Karte einstecken.

Marinkovic macht sich diese Kontroverse zu Nutze, um den direkten Kontrahenten eins auszuwischen – schließlich setzt AMD bei den kommenden RX-7000-Karten noch auf die altbewährten PCIe-Stecker.

AMD vs. Nvidia: Fans teilen sich in zwei Lager auf

Die Reaktionen auf den Tweet fallen wie erwartet kontrovers aus. Ein Teil der Fans denkt, dass der AMD-Mitarbeiter damit einen wunden Punkt getroffen hat und feiert den kleinen Seitenhieb auf die Konkurrenz.

Andere hingegen kontern rigoros:

„Bei Raytracing hinkt ihr zwei Generationen hinterher. Nein, danke.“

„AyyyyyyMD-Marketing. So langsam wird es cringe. Wenn das der Kaufgrund für euer Produkt ist, dann viel Glück.“

„Nvidia wird immer noch 10:1 gegen eure Müllkarten gewinnen.“

Man merkt, die Stimmung ist aktuell etwas geladen. Es bleibt abzuwarten, wie AMDs Grafikkarten gegen Nvidias neue RTX-4000-Modelle abschneiden. Am 13. Dezember 2022 erscheinen die neuen AMD-Modelle – und mit ihnen auch die offiziellen Tests. Wir sind gespannt, ob AMDs Top-Modell zumindest der RTX 4080 das Wasser reichen kann.