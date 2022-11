Neuer Xbox-Hit: Berufssimulator landet Überraschungserfolg

Neuer Xbox-Bestseller: Polizei-Simulator stürmt die Charts. (Bildquelle: astragon Entertainment)

Ein brandneuer Berufssimulator entwickelt sich auf den Xbox-Konsolen zu einem echten Geheimtipp. Die Simulation sorgt kurz nach dem Release in den Charts für Wirbel und kommt bei der Community angesichts der positiven Kritiken richtig gut an.

Simulationen stehen bei der Xbox-Community hoch im Kurs. Nachdem vor Kurzem noch der Gas Station Simulator für Aufruhr gesorgt hat, steht nun mit dem Police Simulator: Patrol Officers gleich der nächste Hit in den Startlöchern. Das Spiel behauptet sich in den Top 10 der Xbox-Charts selbst gegen stark reduzierte Top-Hits.

Polizei-Simulator wird kurz nach Release zum Xbox-Bestseller

Der Police Simulator: Patrol Officers hat sich in den Xbox-Charts als ein neuer Überraschungs-Hit etabliert. In der Berufssimulation begleitet ihr Streifenpolizisten in der fiktiven Küstenstadt Brighton bei der Arbeit. Ihr fangt mit kleineren Vorkommnissen wie Parkverstößen an, könnt euch im Laufe des Spiels aber weiter nach oben arbeiten, um mehr Verantwortung zu übernehmen und größere Fälle zu lösen und Vergehen zu ahnden.

Schaut euch hier den Trailer zu Police Simulator: Patrol Officers an:

Police Simulator: Patrol Officers Release Trailer

Der Streifenpolizisten-Simulator kann sich seit dem Release am 10. November über positives Feedback in der Xbox-Community freuen – das Spiel hat aktuell einen überzeugenden Schnitt von 4,3 von 5 möglichen Punkten bei knapp über 40 Rezensionen. In den Charts schnappt sich die Simulation damit einen ziemlich respektablen Rang 8.

Xbox-Charts: Black-Friday-Deals auf den Spitzen-Plätzen

Auch im Microsoft-Store ist der Black Friday bereits in vollem Gange und die Bestseller-Charts werden deswegen von stark reduzierten Spielen dominiert – von FIFA 23 über GTA 5 bis hin zu Cyberpunk 2077. Die besten Black-Friday-Deals im Xbox-Store haben wir euch in unserem Übersichtsartikel zusammengefasst.

