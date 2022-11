Sollt ihr den Drogendealer in Heavy Rain verschonen oder töten, um euren eigenen Sohn zu retten? Eine von vielen schwierigen Videospiel-Entscheidungen. Bildquelle: Sony Interactive Entertainment.

Es sind diese Momente, die euch zerbrechen. Wofür entscheidet ihr euch? Denkt über alle Konsequenzen nach und dann wählt eine Option. Die härtesten Entscheidungen erwarten euch in diesen elf Spielen.

Entscheidungen in Videospielen: Wartet, ich brauche eine Woche Bedenkzeit

Wer soll gerettet werden? Sollt ihr diesen Weg gehen oder einen anderen? Welche ist die beste Entscheidung, auch wenn es nur schlechte gibt? Wir haben unsere weise Community gefragt, welche Entscheidungen in Videospielen sie die meisten Nerven gekostet haben.

In der unteren Bilderstrecke haben wir die Härtesten der Härtesten zusammengetragen. Es ist kein Wunder, wenn ihr bei diesen Entscheidungen den Controller weglegen und gefühlte Stunden auf den Bildschirm starren müsst. Aber danach müsst ihr es eben tun.

11 harte Game-Entscheidungen, die euch zur Verzweiflung gebracht haben Bilderstrecke starten (12 Bilder)

Von Pokémon bis Life is Strange, von Need for Speed: Underground 2 bis Fallout 3 – die Entscheidungen in diesen Spielen zerreißen euch und uns. Aber so ist das nun mal, wenn man den Helden spielen will. Dann muss man auch Entscheidungen treffen, die nur ein Held – oder eine Heldin – treffen kann.