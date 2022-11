7 Pokémon-Geheimnisse, die immer noch nicht aufgeklärt sind

Pokémon: 7 Geheimnisse, die noch nicht aufgeklärt sind. (Bildquelle: The Pokémon Company / gpointstudio, Getty Images)

Das Pokémon-Franchise hat so manches spannende Geheimnis zu bieten. Einige Mysterien sind so rätselhaft, das sie bis heute noch nicht aufgelöst wurden. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 faszinierende Geheimnisse, die noch immer auf eine Erklärung warten.

Das Pokémon-Universum ist voller Geheimnisse

Im Laufe der 25 Jahre Pokémon brachten die Spiele immer wieder mal kuriose Begebenheiten, seltsame Pokédex-Einträge und einfach viele offene Fragen hervor, die nie beantwortet wurden. Wir präsentieren euch deswegen heute sieben der merkwürdigsten Mysterien, über die sich Fans noch heute den Kopf zerbrechen.

Von vermeintlich normalen Pokémon, die vielleicht sogar legendär sind, bis hin zu wichtigen Fragen über die Logik und Geschichte des Pokémon-Universums, gibt es viele noch ungeklärte Fragen zur beliebten Spielereihe.