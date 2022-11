Wann kommen PS6 & Next-Gen-Xbox? Microsoft und Sony enthüllen ihre Pläne

Gehören diese beiden Konsolen bald schon wieder zum alten Eisen? (Bild: spieletipps)

PS5 und Xbox Series sind inzwischen über zwei Jahre alt – kaum zu glauben, oder? Kein Wunder, dass Sony und Microsoft schon über ihre Nachfolger-Konsolen nachdenken. Auch ein ungefährer Zeitrahmen steht bereits fest – auch wenn sich die beiden Rivalen diesbezüglich nicht ganz einig sind.

Nächste Konsolengeneration könnte 2027 / 2028 an den Start gehen

Es mag verrückt klingen, aber Sony und Microsoft denken tatsächlich jetzt schon über PS6 und die nächste Xbox-Generation nach. Höchstwahrscheinlich arbeiten die Ingenieure der beiden Firmen hinter verschlossenen Türen bereits unter Hochdruck an den ersten Prototypen und legen die technischen Spezifikationen fest.

Und auch ein grober Zeitplan für die nächste Konsolengeneration scheint bereits zu stehen – das legen zumindest die offiziellen Stellungnahmen nahe, die die beiden der Wettbewerbsbehörde des Vereinigten Königreichs im Rahmen der Activision-Übernahme durch Microsoft vorgelegt haben.

„Die Parteien bestreiten nicht, dass ein Teil der Spieler zu Beginn einer neuen Generation ihren Konsolenbesitz überdenken wird. Sie stellen aber auch fest, dass dies ein Ereignis ist, das nur etwa alle acht Jahre eine Rolle spielt. Die nächste neue Konsolengeneration wird voraussichtlich nicht vor dem Herbst 2028 erscheinen.“ – Microsoft (Quelle: GMA)

„In einer öffentlichen Stellungnahme vom 26. Oktober erklärte Microsoft, dass es Call of Duty nur so lange auf der PlayStation anbieten wolle, 'wie es sinnvoll ist'. Ein Zeitraum bis 2027 – oder ein anderer (möglicherweise kürzerer) Zeitraum, den Microsoft einseitig als 'sinnvoll' einstuft – ist völlig unzureichend. Wenn Sony die nächste Generation seiner PlayStation-Konsole auf den Markt bringt (was wahrscheinlich um das Jahr 2027 herum der Fall sein wird), hätte Sony den Zugang zu Call of Duty und anderen Activision-Titeln verloren, was das Unternehmen extrem anfällig für einen Wechsel der Verbraucher und eine damit einhergehende Verschlechterung seiner Wettbewerbsfähigkeit machen würde.“ – Sony (Quelle: GMA)

Mit anderen Worten: Sony geht aktuell davon aus, dass die PS6 2027 herum erscheint, Microsoft hingegen denkt, dass die nächste Konsolengeneration frühestens ein Jahr später im Herbst 2028 in die Läden kommt. Fünf bis sechs gute Jahre scheint die aktuelle Konsolengeneration also noch vor sich zu haben.

PS5 und Xbox Series: Was ist mit Slim- und Pro-Modellen?

Dazu äußerten sich die beiden Unternehmen in ihren Statements nicht. Dass Sony im Laufe des nächsten Jahres ein Slim-Modell der PS5 auf den Markt bringt, scheint jedoch schon so gut wie in Stein gemeißelt zu sein. Eine noch leistungsstärkere Pro-Version könnte eventuell ein paar Monate später erscheinen. Stichhaltige Beweise gibt es dafür bis jetzt zwar noch nicht – dafür aber einige interessante Design-Konzepte.

Auch bei der Xbox Series gab es immer wieder Gerüchte um eine rundum erneuerte Versionen der Series S und Series X, die eventuell im Laufe der aktuellen Generation noch erscheinen könnte (Quelle: Gamesradar). Auch von einem besonders günstigen Xbox-Streaming-Stick war mal die Rede, doch die Entwicklung wurde anscheinend vorerst auf Eis gelegt (Quelle: GIGA).