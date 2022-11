Geschenke bei GOG: Sichert euch jetzt ein kostenloses Action-Game

Zum Black-Friday-Sale hat GOG ein Geschenk für PC-Gamer im Gepäck. (Bild: Team17)

GOG läutet die Black-Week-Angebote mit Geschenkegaben ein. Ihr könnt euch für kurze Zeit ein stylisches Action-Game kostenlos sichern. Ein weiteres Überraschungs-Game steht auch schon in den Startlöchern. Wir fassen euch alle wichtigen Infos zusammen.

Gratis-Game bei GOG

Der Black Friday rückt gefährlich nahe und mit ihm die großen Sales der PC-Plattformen. Bei GOG findet ihr ab dem 23. November eine riesige Auswahl an Angeboten, doch zusätzlich warten auch Spielegeschenke auf euch.

Den Action-Plattformer Narita Boy aus dem Jahr 2021 gibt es als kostenlose Zugabe. In dem pixeligen Retro-Game müsst ihr euch zu fetzigen 80er-Beats einen Weg durch das Digital Kingdom schnetzeln.

Schaut euch den besonderen Look von Narita Boy einfach in diesem Trailer an:

Narita Boy: Launch-Trailer

Wie gut ist Narita Boy?

Bei GOG kriegt das Metroidvania eine solide Wertung von 3.9 von 5 Punkten. Der Artstyle und das Sounddesign werden oft positiv erwähnt, sind aber sicherlich Geschmackssache.

Ein großer Minuspunkt ist die festgelegte Tastenbelegung, die nicht veränderbar ist. Dennoch haben viele Spieler ihren Spaß mit dem knackigen und kurzen Action-Game.

Wenn ihr euch Narita Boy kostenlos einsacken wollt, solltet ihr euch beeilen. Das Gratis-Angebot läuft nur noch bis zum 25. November um 15 Uhr.

Noch mehr Geschenke für PC-Gamer!

Narita Boy ist nur die erste kostenlose Dreingabe zum Black-Friday-Sale. Denn sobald das Angebot von Narita Boy ausläuft, schiebt GOG schon das nächste Gratis-Game hinterher. Um welches es sich handelt, ist noch eine Überraschung.

Wenn ihr bei anderen Deals zuschlagen wollt, lohnt sich ein Blick in den Shop von GOG. Denn noch bis zum 30. November um 24 Uhr erwarten euch über 9000 Angebote mit Rabatten bis zu 90 Prozent.

Zusätzlich warten attraktive Bundle-Optionen auf euch, bei denen ihr beim Kauf von mehreren Spielen noch mehr sparen könnt.

