Warzone 2.0: Erster Pay2Win-Fall? 20 Euro teures Sniper-Visier bietet krassen Vorteil

Warzone 2.0 könnte binnen kürzester Zeit den ersten Pay2Win-Fall haben. (Bild: Activision)

Warzone 2 hat nach knapp einer Woche möglicherweise schon den ersten Pay2Win-Fall. Das neueste Scharfschützengewehr, die Victus XMR, gibt es als spezielle Blaupause im Shop zu kaufen. Das Visier dieser Waffe kann aktuell nicht freigespielt werden, bietet aber einen extrem starken Vorteil.

Warzone 2.0: Ein erster Pay2Win-Fall?

Schon der Vorgänger hatte seine Probleme mit Pay2Win-Blaupausen und -Skins. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Blaupause „Ritterlichkeit“ für den MAC-10 gewesen. Der Waffen-Skin erhöhte den Schaden und machte die Waffe dadurch besser als die Basisversion.

Ein weiteres Beispiel ist der fast schon berüchtigte „Roze-Skin“ gewesen, der Spieler in dunklen Ecken fast unsichtbar machte. In Warzone 2.0 gibt es möglicherweise schon einen ähnlichen Fall. Im Shop gibt es zurzeit das Bundle „VII: Trägheit“ für 2.000 CP zu kaufen, also gut 20 Euro. Teil dieses Bundles ist eine Blaupause für das Sniper-Gewehr Victus XMR, welches als Visier das „Raptor-FVM40“ mitbringt.

Visier für Victus XMR ist ziemlich OP

Das Besondere an diesem Visier ist der eingebaute „Rangefinder“. Das Visier ermittelt die Distanz zu eurem Gegner und gleicht mit einem roten Punkt im Visier selbst den Abfall der Kugel aus, der durch die Entfernung entsteht. In diesem Clip könnt ihr sehen, was das bedeutet:

Dadurch ist es viel einfacher, Ziele auf große Distanz zu treffen. Es sieht so aus, als wäre es zurzeit nur möglich das Visier über die Blaupause zu kaufen. Der reguläre Freischaltungsprozess ist verbuggt. Laut einigen Spielern sollte das „Raptor-FVM40“ erst über die TAQ-M, dann die M13-A und dann über die XMR selbst freigeschaltet werden können, doch funktioniert hat das nie.

Darüber hinaus scheint das Visier selbst nach dem Kauf nur mit der XMR zu funktionieren. Es scheint sich also um einen größeren Bug im Spiel zu handeln, der hoffentlich bald behoben wird. Bis dahin gibt es das OP-Visier nur mit der XMR, was nicht schlimm, weil es das einzige One-Shot-Sniper im Spiel ist: