Zelda, Final Fantasy & mehr: 6 Geheimnisse, die Spieler erst nach Jahren entdeckt haben

6 Easter Eggs, die jahrelang versteckt geblieben sind. (Bildquelle: Square Enix / AaronAmat, Getty Images)

Easter Eggs gehören in vielen Videospielen quasi zum guten Ton dazu. Manche dieser Geheimnisse sind dabei ganz einfach von Fans zu entdecken, während andere teilweise über einen sehr langen Zeitraum hinweg verborgen geblieben sind. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 6 Easter Eggs, die erst viele Jahre später enthüllt wurden.

Nintendo, Sony, Microsoft: Geheimnisse gibt es überall

Spieleentwickler geben sich in den meisten Fällen größe Mühe bei ihren Spielen und legen auch Wert auf kleine Details, die nur die wenigsten Leute zu Gesicht bekommen werden. Manchmal verstecken sie diese kleinen Geheimnisse jedoch so gut, dass sie erst Jahre später oder sogar gar nicht von den Spielern gefunden werden.

Trotzdem werden mithilfe der Community nach und nach immer mehr Geheimnisse in den Spielen gelüftet. Das kann in manchen Fällen auch mal etwas länger dauern. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch heute ein paar Spiele-Geheimnisse vor, die erst nach einer gefühlten Ewigkeit entdeckt wurden:

Neuere Spiele scheinen sich auf den ersten Blick nicht mehr ganz so geheimnisvoll zu geben wie ihre älteren Verwandten aus vorherigen Hardware-Dynastien. Aber ist das wirklich so? Vielleicht müssen noch ein paar Jahre vergehen, bis auch aktuelle Games ihre letzten Geheimnisse preisgeben.