Hoffnung für GTA 6: Fans wollen es düster und dreckig

In letzter Zeit haben die GTA-Fans viel über mögliche Gameplay-Elemente in GTA 6 spekuliert. Doch nun gibt es eine neue Diskussion unter den Spielern, in der es vor allem um die Story von Rockstars kommendem Open-World-Hit geht. Denn einige Fans hoffen, dass sich das Studio ein Vorbild an GTA 4 nimmt und die Geschichte deutlich düsterer als in GTA 5 gestaltet.

GTA-Fans wünschen sich ernstere Geschichte im Nachfolger

GTA ist nicht gerade dafür bekannt, sich allzu ernst zu nehmen. Überall in der Spielwelt und in den Missionen findet man witzige Anspielungen, pfiffige Parodien und abgefahrene Easter Eggs, die das unterstreichen.

All das gab es zwar auch in GTA 4, trotzdem wirkte Nikos Abenteuer in Liberty City deutlich düsterer und ernster als das der Vorgänger. Und auch die Story von GTA 5 ist im direkten Vergleich leichter verdaulich – auch wenn es einige kontroverse Momente gab.

Doch wie sieht es in GTA 6 aus? Wird sich Rockstar am Sensationserfolg von GTA 5 orientieren? Reddit-Nutzer Molukkenkopp hofft, dass Rockstar einen anderen Weg einschlägt und sich stattdessen an Red Dead Redemption 2 ein Beispiel nimmt:

Andere GTA-Fans pflichten ihm bei:

„Ich hätte gerne etwas zwischen GTA 4 und 5. Wenn es notwendig ist, ist es düster und trifft dich (damit das Gefühl noch stärker wird).“ – MinimumAlarming5643 „Mir wäre es lieber, wenn es sich mehr am Ton von GTA 4 als an den von 5 anlehnt. Das ist aber nur eine persönliche Vorliebe und ich habe keinen anderen Grund dafür, außer dass mir GTA 4 besser gefallen hat … “ – overmyheadepicthrow „Eine düstere Geschichte über Drogenkriminalität im Miami der 80er Jahre wäre der perfekte Schauplatz für GTA 6.“ – Nicholas7907

Story von GTA 6: Eine düstere Geschichte in Miami?

Dank einiger Leaks wissen wir bereits, dass GTA 6 höchstwahrscheinlich in Vice City angesiedelt ist – Rockstars Version von Miami in Florida. Viele Fans sind deswegen skeptisch, ob die Entwickler wirklich eine düstere Story ins Spiel einbauen. Sie denken, dass das Setting von Haus aus zu farbenfroh ist, um eine wirklich ernste Geschichte darum zu stricken.

