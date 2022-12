Von Mario zu Mord: 14 winterliche Spiele, die Weihnachtslaune aufkommen lassen

Egal ob Mario oder Hitman – wir bringen euch die volle Ladung Weihnachtsgefühle. (Bildquelle: Nintendo, IO Interactive)

Weihnachten ist endlich da und ihr seid immer noch nicht in Weihnachtslaune? In unserer Bilderstrecke empfehlen wir euch 14 Spiele, die euch den Winterzauber nach Hause bringen.

14 Weihnachts-Games für jeden

Draußen wird's immer kälter und düsterer. In überfüllten Kaufhäusern dudeln seit Wochen Weihnachtslieder vor sich hin und ihr fragt euch, wo der Weihnachtszauber hin ist?

Wir haben ein paar Videospiele für euch, die euch so richtig in Weihnachtslaune versetzen – ob schöne Schneegebiete oder blutige Weihnachtslevel: Hier kommt ihr richtig in Stimmung für die besinnlichste Zeit im Jahr, egal nach welchem Genre euch der Sinn steht.

Klickt einfach auf die folgende Bilderstrecke und lasst euch verzaubern: