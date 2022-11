PS-Plus-Schnäppchen: Dank Guthaben-Trick bei Amazon spart ihr doppelt

Bei Amazon könnt ihr gerade ein Jahr PS Plus für 40,50 Euro abstauben – dank einer weiteren Sparaktion im PlayStation Store (Bild: Sony Interactive Entertainment / Pixabay – TBIT)

Der Black Friday hält auch für PlayStation-Plus-Abonnenten ein solides Schnäppchen parat. Dank rabattiertem Guthaben bei Amazon und einer Aktion im PlayStation Store könnt ihr gerade bei allen Jahren-Abos für PS Plus massig Geld sparen – egal ob Essential, Extra oder Premium.

Sparfüchse aufgepasst: Amazon hat gerade eine äußerst attraktive Aktion für alle PS-Plus-Mitglieder und die, die es werden wollen. Aktuell könnt ihr euch PlayStation-Plus-Guthaben im Rahmen der Black-Friday-Aktion stark vergünstigt sichern:

Über Amazon erhaltet ihr einen Code, den ihr anschließend im PlayStation Store einlöst, um Zugriff auf das Guthaben zu erhalten. Und nun kommt die nächste Rabattaktion ins Spiel! Bis zum 28. November könnt ihr euch nämlich im PlayStation Store die Jahresabos für PS Plus Essential, Extra und Premium ebenfalls günstiger sichern. Sony gibt auf alle Abos 25 Prozent Rabatt:

So spart ihr ganz einfach doppelt und könnt euch über einen noch größeren Rabatt freuen.

Für wen lohnt sich der PlayStation-Plus-Deal?

Tatsächlich kommen am Black Friday sowohl Neu- als auch Bestandskunden von PS Plus voll auf ihre Kosten. Denn wer das Jahresabo außerhalb der Rabattaktionen kauft, muss ordentlich draufzahlen.

Wollt ihr eure Mitgliedschaft verlängern, könnt ihr also bei diesem Schnäppchen bedenkenlos zugreifen. Ein wesentlich besserer Deal ist – auch über einen längeren Zeitraum betrachtet – eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird PS Plus erst zum nächsten Prime Day wieder so günstig.

