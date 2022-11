Mega-Rekord für Pokémon: Tech-Desaster hält Karmesin und Purpur nicht auf

Der technische Zustand von Pokémon Karmesin und Purpur hat nicht geschadet – ganz im Gegenteil: Es hagelt Rekorde! (Bild: Game Freak)

Seit dem Release von Pokémon Karmesin und Purpur wird das Internet mit Meme-Sammlungen zum technischen Katastrophen-Zustand geflutet. Und auch die Kritik der Fans ist groß. Dennoch kann die RPG-Reihe jetzt gleich mehrere, bahnbrechende Meilensteine erreichen.

Der größte Pokémon-Launch ever

Seit der Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur könnte man meinen, Game Freak hat es mit dem ersten richtigen Open-World-Versuch vermasselt. Die Wertungen der Presse sind verhältnismäßig schlecht, die Fans sind noch aufgebrachter und über den technischen Zustand wird sich ausgiebig lustig gemacht.

Doch all das prallt an der beliebten RPG-Reihe ab – schaut man nun auf die Verkaufszahlen der neunten Generation.

Denn wie Nintendo jetzt bekannt gibt, hat das Abenteuer in nicht einmal drei Tagen über 10 Millionen Einheiten weltweit verkauft (Quelle: Nintendo).

Das ist ein beachtlicher Rekord. Und das in mehrfacher Hinsicht. Denn wie Gaming-Experte Benji-Sales auf Twitter deutlich macht, können Karmesin und Purpur gleich vier folgende Meilensteine erreichen:

Größter Pokémon-Launch aller Zeiten

aller Zeiten Größter Switch-Launch aller Zeiten

aller Zeiten Größter Nintendo-Launch aller Zeiten

aller Zeiten Größter Konsolen-exklusiver-Launch aller Zeiten

Finanziell hat sich das Tech-Desaster von Karmesin und Purpur also schon ausgezahlt. Ob es gut ist, so ein Signal an Game Freak, The Pokémon Company und Nintendo zu senden, haben wir in diesem Artikel ausführlicher beleuchtet:

Viele Fans haben Spaß mit Karmesin und Purpur

Unter dem Tweet von Benji-Sales wird auch deutlich: Trotz der vielen Glitches, Bugs und den optischen Mängeln genießen viele Fans der Reihe das neue Abenteuer von Game Freak. Sie können vom technischen Zustand absehen und die verbleibenden Stärken der Editionen würdigen.

Andere vergleichen den Produktzustand mit dem ebenfalls kürzlich releasten God of War Ragnarök von Sony und finden den Erfolg nicht gerechtfertigt. God of War Ragnarök ist mit Traumwertungen überschüttet worden, ist im Rennen um das Spiel des Jahres und kann dennoch nicht annähernd die Verkaufszahlen wie Pokémon einfahren:

Lesetipp God of War Ragnarök muss sich FIFA und Pokémon geschlagen geben

Nintendo und Game Freak können sich jedenfalls auf die Schulter klopfen und die Rekorde feiern. Hoffen wir, dass sie sich für den nächsten Serienableger nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen werden.

Wenn ihr auch noch zuschlagen wollt, schaut euch Pokémon Karmesin und Purpur aktuell zum Bestpreis bei Amazon an: