Flut an günstigen Grafikkarten: PC-Spieler haben die Qual der Wahl

Günstige Grafikkarten? Ja, es gibt sie wirklich wieder! (Symbolbild: spieletipps)

Letztes Jahr zum Black Friday waren sie noch Mangelware, jetzt gibt es sie endlich wieder: solide Grafikkarten-Deals. Vor allem Modelle von AMD sind richtig günstig zu haben. Nvidia-Fans hingegen schauen größtenteils weiterhin in die Röhre. Wir haben die besten Deals in allen Preisklassen für euch im Überblick.

Grafikkarten am Black Friday: AMD-Modelle sind richtig günstig

Nvidia hat die ersten Modelle seiner neuen RTX-4000-Serie bereits vor einiger Zeit auf den Markt geworfen, AMD wird Mitte Dezember nachziehen. Höchste Zeit also, dass die Preise der noch aktuellen Modelle auf Talfahrt gehen.

Und tatsächlich! Zum Black Friday gibt es einige interessante Grafikkarten-Deals, die PC-Spielern die Qual der Wahl lassen. Die besten davon haben wir für euch zusammengefasst und verraten euch auch, für welche Setups sie sich am ehesten eignen:

Einsteiger- / Mittelklasse von AMD & Intel

ASUS Radeon RX 6650 XT 8GB GDDR6 Statt ~ 380 Euro. Eignet sich super zum Spielen in Full-HD mit hoher Bildrate bei maximalen Einstellungen – auch in modernen Spielen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 14:29 Uhr

Mit der AMD Radeon RX 6650 XT könnt ihr problemlos alle modernen Spiele auf maximalen Einstellungen in Full-HD zocken – meist auch mit Bildraten von weit mehr als 60 FPS. Wer in WQHD zocken will, muss die Settings jedoch etwas herunterschrauben.

Gut zu wissen: Aktuell läuft eine Promoaktion von AMD. Beim Kauf der Grafikkarte bekommt ihr The Callisto Protocol und Dead Island 2 als Dreingabe gratis dazu.

Die Intel Arc 770 liegt in etwa auf dem Leistungs-Niveau der Nvidia GeForce RTX 3060. Also Full-HD mit allen Grafikeinstellungen auf Anschlag sollte kein Problem sein. Leider sieht das bei den Treibern etwas anders aus. In den letzten Wochen hat Intel hier zwar Software-technisch ordentlich nachgebessert, man merkt aber trotzdem, dass es Intels erste Grafikkarten-Generation nach dem Comeback ist.

Ihr seid euch nicht sicher, welche Grafikkarte zu eurem System und eurem Budget passt? Wir greifen euch unter die Arme:

Gehobene Mittelklasse-Grafikkarten von Nvidia & AMD

Mit der RTX 3060 Ti lassen sich auch grafisch anspruchsvolle Spiele problemlos in WQHD mit hohen Einstellungen zocken. Zudem bietet die Grafikkarte Unterstützung für Raytracing, was, gepaart mit DLSS, auch in spielbaren Bildraten nutzbar ist.

Die RX 6700 XT bietet im direkten Vergleich mit der Nvidia RTX 3060 Ti etwas mehr Rohleistung, zieht dafür jedoch den Kürzeren, wenn es ums Thema Raytracing geht. Wer darauf verzichten kann, bekommt hier jedoch mehr Leistung fürs Geld.

Außerdem gibt es auch hier wieder The Callisto Protocol und Dead Island gratis dazu.

Die RX 6750 XT bietet noch etwas mehr Performance als ihr kleinerer Bruder. Zum Spielen in WQHD mit maximalen Einstellungen reicht die Karte allemal aus. Auch hier gibt es The Callisto Protocol und Dead Island gratis dazu.

RX 6750 XT und Nvidia GeForce RTX 3070 nehmen sich in Sachen Leistung nicht viel. Wer jedoch nicht auf Raytracing verzichten will und eventuell auch vom NVENC-Codec fürs Streaming Gebrauch machen will, greift lieber zur Nvidia-Karte.

Einmal 4K, bitte! High-End-Modelle rabattiert

Darf es noch etwas mehr Leistung sein? Mit der RX 6900 XT begeben wir uns endlich ins gelobte Land der 4K-Auflösung – und das zu einem verhältnismäßig günstigen Preis. Vor dem Kauf solltet ihr jedoch gucken, ob ihr für die Grafikkarte genug Platz im Gehäuse habt und euch genau überlegen, wo ihr die Wasserkühlung unterbringen wollt.

ASUS TUF GAMING AMD Radeon RX 6950 XT OC Edition 16GB GDDR6 Grafikkarte Mit Rabattcode CYBER22 50 Euro Rabatt an der Kasse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 15:34 Uhr

Das reicht euch noch nicht? Na gut! Dann gönnt euch halt die RX 6950 XT von AMD. Die ist noch einmal ein paar Prozente schneller als die RX 6900 XT – das Custom-Modell von Asus ist jedoch auch entsprechend groß. Das solltet ihr vor dem Kauf auf jeden Fall beachten.