The Elder Scrolls 6 nur mittelwichtig: Microsoft enttäuscht PlayStation-Fans

Ohne PlayStation: Xbox schnappt sich The Elder Scrolls 6 wohl exklusiv. (Bildquelle: spieletipps)

Kaum ein Spiel wird von der RPG-Community so herbeigesehnt wie The Elder Scrolls 6. Nach dem Wahnsinnserfolg von Skyrim sind die Erwartungen dementsprechend riesig. Microsoft gibt nun jedoch eine komische Einschätzung ab und verhagelt damit vor allem PlayStation-Fans die Vorfreude.

The Elder Scrolls 6: Microsoft gibt Prognose ab

Der Streit zwischen PlayStation und Xbox in Bezug auf die Activision-Ünbernahme schwappt hin und her. Von beiden Seiten werden Argumente vorgebracht und offizielle Dokumente eingereicht, die sich in erster Linie auf Call of Duty konzentrieren. Allerdings kommen dabei auch Infos zu anderen Spielen ans Licht, darunter nun auch The Elder Scrolls 6.

Microsoft trifft eine bemerkenswerte Aussage bezüglich der Bedeutung des Spiels und bestätigt ganz nebenbei, dass PlayStation-Fans den Skyrim-Nachfolger wohl nicht zu Gesicht bekommen werden.

Skyrim-Nachfolger kommt exklusiv für Xbox & PC

In einem offiziellen Dokument stuft Microsoft The Elder Scrolls 6 im Vergleich zu Call of Duty als „mid-size“, also für den Gaming-Markt eher mittelwichtig ein und bemerkt im selben Atemzug, dass das kommende Rollenspiel von Bethesda wohl nicht auf der PlayStation-Plattform erscheinen wird – sei es nun die PS5 oder eine mögliche PS6.

Im Gegensatz zu Call of Duty sei The Elder Scrolls 6 kein Spiel, mit dessen Exklusivität Microsoft Millionen von aktiven PlayStation-Nutzern in den Rücken fallen würde – eine Einschätzung, die so mancher Skyrim-Fan mit einer PlayStation-Konsole womöglich anders sieht. (Quelle: Microsoft, S.56)

Kommentar von Gregor Elsholz

Die merkwürdigen Aussagen von Microsoft über The Elder Scrolls 6 sind die neusten Blüten, die der Schlagabtausch zwischen Sony und Microsft im Zuge der Activision-Übernahme treibt. Während sich PlayStation von außen zeitweise hysterisch gegen den Deal zu stemmen versucht und dabei unter anderem beklagt, dass die Plattform in die Fußstapfen von Nintendo treten würde, will Microsoft aggressiv alle Bedenken abwiegeln.



Keine der beiden Positionen ist hunderprozentig aufrichtig oder angemessen – Call of Duty ist einerseits nicht das einzige Multiplayer-Franchise der Welt und für Spieler ohne Interesse an Ego-Shootern völlig uninteressant, andererseits aber natürlich ein gefährlich-namhaftes Pfund, sollte Microsoft irgendwann doch eine Exklusivität anstreben.



Microsofts Einschätzung der Relevanz von The Elder Scrolls 6 zielt in diesem Kontext auch völlig am Ziel vorbei, denn das vielerwartete RPG wird voraussichtlich weder vom Ausmaß seiner Spielwelt noch von seinem Einfluss in der Branche als mittelgroß bezeichnet werden können. Der Vergleich mit Call of Duty hinkt auf mehreren Ebenen, aber immerhin wissen PlayStation-Nutzer nun, woran sie sind: Der Skyrim-Nachfolger wird wohl exklusiv für die Xbox und den PC erscheinen – eine Nachricht, die Fantasy-Fans deutlich mehr treffen dürfte, als die Frage, ob Activision nun verkauft wird oder nicht.

Schaut euch hier noch einmal den Teaser zu The Elder Scrolls 6 an: