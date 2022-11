Minecraft ist das beste Spiel: Eine 9-Jährige erklärt uns das Survival-Game

Eine junge Spielerin erzählt uns, warum Minecraft ihre Nummer 1 ist. (Bild: Mojang)

Vor Monaten fragte mich eine Mutter während einer Grillfeier, ob ich denn nicht als Videospieljournalist ihrer Tochter ein gutes Spiel empfehlen könnte. Also eins für den richtigen Einstieg, keine kleine Handydaddelei mehr. „Ja, natürlich, aber damit kannst du etwas in Gang bringen, was nachher nicht mehr aufzuhalten ist. Das muss dir bewusst sein“, antwortete ich grinsend. Sie nickte und ihre Tochter brachte mir das Tablet. „Also, das ist Minecraft, das ist ein bisschen so wie Lego ...“ Vor Kurzem war ich wieder dort und durfte die Bauwerke der jungen Architektin bewundern.

Minecraft: Die ersten Träume, die ersten Herausforderungen

„Minecraft ist das beste Spiel, weil du dort alles bauen kannst, was du willst“, erklärt mir die Spielerin. Natürlich hat das mit dem Bauen nicht von Anfang an geklappt. Mal wurden die falschen Steine platziert, mal die richtigen zerstört. Da muss man dann dem Spiel ganz genau erklären, was man möchte. Es gibt so viele Steine, das Menü ist komisch und die Steuerung mit der Kamera etwas fummelig. Aber Übung macht die Meisterin – die liebend gerne im Kreativmodus spielt. Vom normalen Modus hat sie auch schon mal gehört, aber sie versteht nicht, warum Leute freiwillig alle Steine selbst holen wollen. Und auf die Möglichkeit als Superheldin zu fliegen, will sie auch keinesfalls verzichten.

Weit vom Startpunkt hat sie sich noch nicht entfernt. Nachdem sie ein Dorf mit NPCs an der Küste entdeckt hat, nahm sie sich dort einfach einen freien Platz und fing mit dem Bauen an. Der komische Nachbar kommt zwar ab und zu vorbei, aber beschweren tut er sich nicht. Das Dorf findet sie süß und klein, vor allem weil es eine eigene Burg hat. Allerdings fehlt noch ein Freizeitpark, den sie bauen möchte, sobald sie mit ihren aktuellen Projekten fertig ist. „Das Aquarium war am schwierigsten. Einmal hat es das ganze Haus überflutet. Ich dachte schon, dass ich umziehen und ein ganz neues Haus bauen muss! Aber dann habe ich doch alles wieder trocken bekommen. Mit dem Wassereimer musst du sehr vorsichtig sein“, erklärt sie mir.

Ihr erstes Haus verfügt über einen Garten mit Bohnen und Bambus, einen Swimmingpool, eine Bibliothek, eine überdachte Terrasse und ein Schlafzimmer mit Gemälden. Bildquelle: Mojang.

Stühle, Regale, Leitern, Treppen, Lampen – alles ist da und wenn doch etwas fehlt, wird etwas genutzt, das zumindest so ähnlich aussieht. Über einem Regal hängt ein Schild mit der Aufschrift „Die griechischen Bücher“. „Das hängt da, weil ich in dem Land gerne Urlaub mit meinen Eltern mache.“ Sie denkt auch darüber nach, sich Bücher aus Dänemark zu holen. Aber in Minecraft geht es nicht nur ums Bauen, es gibt auch Monster, die nachts vorbeikommen. In den ersten Nächten fand sie diese Skelette und Zombies unheimlich und versteckte sich im Haus vor ihnen. Mittlerweile ist sie aber eine regelrechte Monsterjägerin und läuft los, um sie zu „verkloppen“. Ihr Lieblingsmonster ist das schwarze Männchen mit den langen Beinen, das ab und zu verschwindet. Enderman sei ein komischer Name.

Als ich sie nach ihrem besten Erlebnis in Minecraft frage, braucht sie nicht lange zu überlegen: ihre Expedition. Einmal wollte sie wissen, wie tief sie im Spiel graben kann. Irgendwann landete sie bei ihrer Buddelei in einer Höhle voller Monster und fand den Ausgang nicht mehr. Ein großer Schreck für sie! Also grub sie und grub sie, bis sie endlich den Himmel wieder sehen konnte. Daraufhin musste sie das Tablet weglegen, um jubelnd durchs Haus zu laufen und jedem davon zu berichten. Jetzt ist der Rettungstunnel doppelt mit Steinen zugebaut, damit sie nicht mehr hineinfallen kann. Sie hat erstmal genug von Abenteuern, auch wenn sie die Schnee- und Dschungelgebiete ziemlich neugierig machen, die ich ihr bei Google zeige. „Ja, irgendwann mal.“

Drinnen ist es richtig gemütlich. In der Bibliothek sind laut Schild griechische Bücher zu finden, dänische folgen später. Bildquelle: Mojang.

Ihr neuestes Projekt ist ein schwebendes Haus in den Wolken. Hierbei ist ihr allerdings ein Kritikpunkt aufgefallen, den ich doch bitte Entwickler Mojang persönlich ausrichten soll: „Wieso kann man nicht direkt auf Wolken bauen? Das wäre so cool.“ Auf Google suchen wir nach weiteren Inspirationen für sie. Ein Freizeitpark, ein Krankenhaus, ein Bauernhof, verschiedene Städte in Griechenland und Dänemark. Besonders beeindrucken sie die Weltraumbasen, die ich ihr zeige. „Aber die haben ganz andere Steine als ich!“, ruft sie aus. „Nein, die hast du auch.“ Die Augen werden groß, die Fragen gehen los. Welche sind das? Wie lange dauert so etwas?

Ich bin gespannt darauf, bald wiederzukommen und zu schauen, wie sich der Vergnügungspark gemacht hat und was sie auf ihren Reisen in andere Regionen erlebt hat. Es war ein sehr besonderer Moment für mich, ihre ersten Gaming-Schritte mitverfolgen zu dürfen. An dieser Stelle einen lieben Gruß an die junge Spielerin: Vielen Dank, willkommen in dieser verrückten Gaming-Welt, frohes Bauen noch und falls du Tipps oder weitere Spieleempfehlungen brauchst, weißt du ja, wo du mich finden kannst!