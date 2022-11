Zelda und Mario Kart chancenlos: Aktueller Switch-König ist noch nicht mal fertig

Super Mario muss sich auf der Nintendo Switch gerade hinten anstellen. (Bild: Nintendo, Gameloft)

Die Verkaufscharts der Nintendo Switch haben einen neuen Spitzenreiter. Während Dauerbrenner wie Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda: Breath of the Wild abstinken, kann sich ein Early-Access-Abenteuer den ersten Platz krallen.

Switch-Spieler haben einen neuen Liebling

In den Charts des Nintendo eShop ist Bewegung zu beobachten – der neue Switch-König ist kein Geringerer als Simulations-Abenteuer Disney Dreamlight Valley.

Das Spiel rund um bunte Disney-Figuren ist dank eines attraktiven Rabatts zum Black Friday auf den Thron geklettert. Aktuell könnt ihr es euch für 25,49 Euro statt der üblichen 29,99 Euro sichern.

Hier gelangt ihr zum Spiel im Nintendo eShop:

Disney Dreamlight Valley im Nintendo eShop

Das Angebot ist noch bis zum 30. November gültig. Bei diesem Verkaufserfolg lässt Disney Dreamlight Valley sogar die üblichen Verdächtigen wie Mario Kart 8 Deluxe, Stardew Valley und Minecraft hinter sich. Breath of the Wild ist aktuell nicht einmal in den Top 30 vertreten.

Ihr habt das Abenteuer von Gameloft noch gar nicht auf dem Schirm gehabt? Schaut euch hier den Trailer zu Disney Dreamlight Valley einmal genauer an:

Disney Dreamlight Valley: Ankündigungs-Trailer

Disney Dreamlight Valley: Lohnt es sich zu kaufen?

Disney Dreamligth Valley kann sich den Charts-Thron erstaunlicherweise schon schnappen, bevor das Spiel offiziell erschienen ist. Denn aktuell befindet es sich immer noch in einer Early-Access-Phase. Erst 2023 soll das Abenteuer voraussichtlich mit einem finalen Release gekrönt werden. Ab dann wird es auch kostenlos für alle spielbar sein.

Mit dem aktuellen Kauf sichert ihr euch also einen Vorabzugang und könnt die Entwicklung mitverfolgen. Das Spiel bietet bereits einen großen Umfang an Inhalten und wird mit ständigen Updates erweitert. Das nächste wird schon am 6. Dezember aufschlagen und Toy Story als Thema einführen:

Wenn ihr euch Disney Dreamlight Valley auf der Switch zulegen wollt, solltet ihr euch aber im Klaren sein, dass das Spiel noch von vielen technischen Fehlern und Performance-Problemen heimgesucht wird. Besonders Switch-Spieler berichten immer wieder von nervigen Bugs.

Allerdings konnte die Simulation bereits eine leidenschaftliche Fan-Gemeinde aufbauen und wird zum Beispiel auf Steam mit einer Glanzwertung von über 96 Prozent positiven Rezensionen belohnt (Quelle: Steam).

Ihr wollt nun selbst in Disney Dreamlight Valley durchstarten? Wir verraten euch im Video, was ihr am besten täglich tun solltet: