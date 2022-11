FIFA 23: Fan zeigt Trick, mit dem ihr eine ungerechte Sperre umgehen könnt

FIFA 23: Trick hilft gegen Soft Ban. (Bildquelle: EA)

In FIFA 23 könnt ihr auf kuriose Weise Gefahr laufen, eine temporäre Sperre beim Online-Spielen zu kassieren. Ein Fan hat nun aber zum Glück einen Trick herausgefunden, der gegen den Bann helfen kann.

Wenn ihr in FIFA 23 zu viele Online-Spiele in einer bestimmten Zeitspanne zockt, droht euch ein sogenannter Soft Ban – ihr werdet für mehrere Stunden bis hin zu einem Tag von Online-Games in FUT gesperrt. Der Bann soll das Coin Farming verhindern, allerdings kann es euch auch treffen, wenn ihr durch die Golden-Goal-Regel in FIFA Friendlies zu viele Spiele absolviert habt, was bei der Jagd nach Swap Tokens durchaus vorkommen kann. Ein Spieler hat nun auf Reddit einen Trick gepostet, mit dem ihr möglicherweise den Soft Ban umgehen könnt.

FIFA 23: So könnt ihr eine Sperre umgehen

Reddit-User gt1mpo hat auf der Plattform einen nützlichen Trick gepostet, der ihm dabei geholfen hat, einen Soft Ban aufzuheben. Nachdem er sich auf die Swap-Token-Challenge in FUT gestürzt hatte, wurde er durch den Golden-Goal-Modus für zu viele Online-Spiele hintereinander gebannt.

Nachdem er alles andere versucht hatte, ist er auf den folgenden Trick gestoßen: Er hat ein Squad-Battle-Spiel gegen den Computer absolviert und alle Sequenzen im Anschluss an das Spiel geschaut. Daraufhin wurde die Sperre aufgehoben.

FUT-Community freut sich über Bann-Trick

Die Community zeigt sich auf Reddit äußerst dankbar über den Trick und mehrere Spieler berichten, dass er auch bei ihnen funktioniert hat. Allerdings scheint er leider nicht bei allen zum Erfolg geführt haben – einige mussten trotzdem ihren Bann absitzen.

Viele Kommentatoren beschweren sich deswegen auch darüber, dass der Soft Ban in dieser Form überhaupt existiert – schließlich haben sie für das Spiel bezahlt und werden im Wesentlichen dafür gebannt, es gespielt zu haben.

„Hat bei mir auch geklappt lol ich kanns kaum glauben.“ (Reddit-User werder777)

„Warum vergibt EA Soft Bans, wenn sie selbst den Golden-Goal-Modus umgesetzt haben? Das ist so dumm... Das Problem geht auf ihre Kappe.“ (Reddit-User SLOWMONUTKICK)

„Würde lieber 10 Stunden warten als ein Squad-Battle-Spiel zu zocken ganz ehrlich.“ (Reddit-User SlimpeX01)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Tipps gegen den Frust in FIFA: