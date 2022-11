Warzone 2.0: Hacker setzen die wohl absurdeste Tradition fort

Eigentlich gehören die Boote in Warzone 2.0 auf das Wasser. (Bild: Activision)

Wer schon länger in Warzone unterwegs ist, dem dürften die fliegenden Gefährte in der Vergangenheit schon begegnet sein. Der in Teilen der Community bekannte „Harry-Potter-Glitch“ ist nun auch im Luftraum von Al Mazrah zu beobachten, denn in Warzone 2.0 gibt es fliegende Boote.

Warzone 2.0 hat fliegende Boote

Verdansk hatte Motorräder, Caldera hatte Autos und inzwischen erheben sich auch in Al Mazrah Dinge vom Boden, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind. Angelehnt an den fliegenden Ford Anglia aus Band 2 der Buchreihe trägt dieser Hack bei manchen Spielern den Namen „Harry-Potter-Glitch“. Warzone 2.0 bleibt ebenfalls nicht verschont.

Hacker haben mittlerweile einen Weg gefunden, sich auch in Al Mazrah der Schwerkraft zu widersetzen. Dass es sich dieses Mal um Boote handelt, macht das Ganze noch absurder. In diesem Reddit-Clip könnt ihr das fliegende Schlauchboot in Aktion sehen. Noch eine kleine Sound-Warnung vorweg: Es wird zwar nicht besonders laut, doch die Flöten-Version von „Fluch der Karibik“ in diesem Clip macht dem „Shittyflute-Meme“ wirklich alle Ehre:

Ähnlich wie die Spieler im Clip selbst sind die Reaktionen im Reddit eher positiv. Die meisten finden die Aktion eher witzig und feiern den merkwürdigen Luftkapitän. Wenn dieser Hack wie hier nur zum Spaß benutzt wird, geht es für viele in Ordnung, nur leider kann das fliegende Schiff auch als unfairer Vorteil dienen und das sieht dann so aus:

Nicht mal diese miese Flötenmusik könnte das hier noch retten.

Warzone 2.0: Berichte über Cheater halten sich in Grenzen

Warzone 2.0 verfügt von Beginn an über Activisions Anti-Cheat-System Ricochet und zumindest nach den ersten Tagen gibt es überraschend wenige Berichte über Cheater, gerade im Vergleich zu der Plage, die sie im Vorgänger darstellten. Der Community ist zu wünschen, dass dies auch so bleibt.

