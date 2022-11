The Witcher 3 kriegt die legendäre Hodenrüstung aus der Netflix-Serie

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition | Next-Gen-Update-Trailer

Das Mega-RPG The Witcher 3: Wild Hunt erhält demnächst ein kostenloses Next-Gen-Update. Das ist soweit nichts neues, allerdings gibt es neben diversen Grafik-Verbesserungen auch neue Inhalte. Dazu zählt zum Beispiel eine unbeliebte Rüstung aus der Witcher-Serie von Netflix.

The Witcher 3 bekommt neuen Content

Während Serien-Fans sich noch eine ganze Weile auf die dritte Staffel gedulden müssen, können Gamer bereits am 14. Dezember 2022 ein neues Witcher-Abenteuer starten, denn dann erscheint das langersehnte Next-Gen-Upgrade für den PC und die Konsolen.

Damit erhält das beliebte Open-World-Spiel von 2015 unter anderem schönere Texturen und Raytracing. Aber auch Gameplay-technisch gibt es ein paar Neuerungen. So können sich Fans der Reihe zum Beispiel auf einen umfangreichen Fotomodus freuen. Außerdem sind nun einige beliebte Fan-Mods standardmäßig vorinstalliert.

Ganz neu ist allerdings der kostenlose Netflix-DLC, der auf der Witcher-Serie basiert und euch einen brandneuen Quest-Auftrag spendiert. Als Belohnung winken zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände, die Hexer Geralt, den Barden Rittersporn und andere Figuren mehr wie ihr Serien-Pendant aussehen lassen.

Das ungewöhnliche Design der Nilgard-Rüstungen bekam viel Kritik ab. (Bild: Netflix)

Der neue DLC erfreut nicht jeden Fan

Über diesen Weg findet allerdings auch ein ziemlich unbeliebtes Design seinen Weg ins Spiel. Die Rede ist von den Nilfgard-Rüstungen. Diese weichen in der Serie stark von der Videospielversion ab und erinnern mit ihrem zerknitterten Look an einen Hoden – behaupten zumindest einige Fans.

Aus diesem Grund passte Netflix das Design der Rüstungen auch mit der zweiten Staffel an.

Im Spiel habt ihr nun aber die Möglichkeit das alte Design auszuwählen. Alternativ könnt ihr den Netflix-Look aber auch im Optionsmenü ausstellen. Es wird also niemand gezwungen mit der gewöhnungsbedürftigen "Hoden-Rüstung" zu spielen.