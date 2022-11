Fast so beliebt wie MW2: Xbox-Spieler bringen 10 Jahre alten Shooter zurück in die Charts

Shooter-Klassiker stürmt die Xbox-Charts. (Bildquelle: Ubisoft)

Ein absoluter Shooter-Klassiker kann sich dank eines Mega-Rabatts wieder in den Xbox-Charts etablieren. Der Kult-Hit macht 10 Jahre nach seinem Release sogar Call of Duty: Modern Warfare 2 Konkurrenz – kein Wunder, schließlich ist er aktuell schon für unter 3 Euro zu haben.

Mit Far Cry 3 hat Ubisoft vor 10 Jahren einen echten Shooter-Klassiker geschaffen und die eigene Open-World-Struktur perfektioniert. Das Spiel gilt auch heute immer noch als das Beste der Reihe und ist dementsprechend beliebt. Dass es nun aber sogar den Sprung in die Top 3 der Xbox-Charts geschafft hat, liegt wohl vor allem an einem satten Rabatt. Momentan kostet der Shooter nur 2,99 Euro.

Far Cry 3: Jetzt für nur 3 Euro im Xbox-Store

In Far Cry 3 müsst ihr in der Rolle von Jason Brody eure Freunde aus den Händen von Piraten retten. Euch steht eine abwechslungsreiche tropische Open World zum Erkunden zur Verfügung und mit Vaas kann der Shooter mit einem der besten Bösewichter in der Gaming-Geschichte punkten.

Momentan könnt ihr euch den Ubisoft-Klassiker zum absoluten Tiefpreis von nur 2,99 Euro statt gewöhnlich 29,99 Euro im Xbox-Store schnappen – ein Angebot, dem offensichtlich viele nicht widerstehen können, denn aktuell belegt der Shooter einen erstaunlichen dritten Platz in den Xbox-Charts.

Hier geht's zu Far Cry 3 im Xbox-Store!

Xbox-Charts: FIFA, Call of Duty und mehr im Angebot

Während sich Far Cry 3 zehn Jahre nach Release zum Xbox-Bestseller aufschwingt, finden sich in den Top 10 der Charts vor allem viele neuere Spiele. FIFA 23 schnappt sich mit der Standard und Ultimate Edition sowohl den ersten als auch den siebten Platz, während Call of Duty: Modern Warfare 2 sich den zweiten und Call of Duty: Black Ops Cold War den achten Platz sichert.

Dazwischen landen GTA 5, Red Dead Redemption 2 und Cyberpunk 2077 auf den Rängen 4 bis 6. Far Cry 6 kommt dank eines Rabatts auf den 9. Platz der Charts.

