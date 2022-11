Modern Warfare 2: Eine bestimmte Waffe lässt CoD-Fans verzweifeln

Warzone 2.0 Launch Trailer | Call of Duty: Warzone 2.0

Call of Duty: Modern Warfare 2 bietet zwar viele Waffen, aber nicht jedes Gewehr lässt sich so einfach freischalten. Dabei treibt besonders eine Waffe viele eingefleischte CoD-Fans in den Wahnsinn. Wir erklären euch, warum die M13B ein echter Aufreger in der Community ist.

Dieses Gewehr treibt CoD-Fans in den Wahnsinn

Über das gewöhnungsbedürftige Waffen-System von Call of Duty: Modern Warfare 2 wird bereits seit der Beta hitzig debattiert. Anstatt nämlich mit fortschreitenden Level neue Waffen freizuschalten, müssen Spieler in MW2 bestimmte Waffen exzessiv nutzen, um so wiederum andere Waffen und Aufsätze freizuschalten.

Dazu passend gibt es auch gleich ein ganzes Baudiagramm, was anzeigt was man genau machen muss, um Waffe XY zu erhalten.

Die bisherige Spitze dieses Systems bildet aber die Freischaltung der M13B. Das Gewehr kann nämlich nicht im regulären Multiplayer erworben werden, sondern muss über den DMZ-Modus von Modern Warfare 2 freigeschaltet werden. Die Bedingungen dafür sind aber recht knackig und oftmals spielt auch Glück eine entscheidende Rolle.

Das kotzt viele Fans gewaltig an, die sich nun lautstark auf Reddit dazu äußern:

MW2: So schaltet ihr das M13B-Gewehr frei

Um die M13B zu erhalten, müsst ihr den DMZ-Modus spielen – eine Art Escape from Tarkov, aber im CoD-Universum. Ziel des Modus ist es möglichst viel Geld und Ausrüstung zu sammeln und dann erfolgreich damit von der Map zu entkommen. Stirbt man, dann verliert man alles.

Die Freischaltung der M13B ist aber noch etwas kniffliger! Dafür müsst ihr nämlich einen bestimmten NPC (Der Chemiker) auf der Map ausfindig machen und ihm seine Waffe abnehmen. Entkommt ihr dann erfolgreich, habt ihr die M13B freigeschaltet.

Das M13B-Gewehr ist beliebt, aber die Freischaltung ist kein Kinderspiel. (Bild: Activision)

Klingt einfach, oder? In der Realität ist dieser Auftrag aber eine echte Herausforderung, denn der Chemiker befindet sich in einem kontaminierten Gebiet. Mehrere Gasmasken sind also notwendig, um überhaupt in die Nähe des NPCs zu gelangen – wenn man ihn denn überhaupt findet, denn die Map ist riesig und sein Standort zufällig gewählt.

Hinzu kommt, dass der Charakter von einer kleinen Privatarmee beschützt wird. Und dann wären da ja auch noch die anderen Spieler, die es ebenfalls auf eure Ausrüstung abgesehen haben. Es kann aber auch genauso gut passieren, dass ihr ein feindliches Spieler-Team eliminiert und diese zufällig die besagte Waffe bei sich hatten.

Ihr merkt: Bei dieser Mission gibt es zahlreiche Risiken und Variablen zu berücksichtigen.

Davon abgesehen ist der DMZ-Modus für drei Spieler ausgelegt. Solo-Kämpfer haben also so gut wie gar keine Chance die Waffe zu erhalten.