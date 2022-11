The Last of Us Part 2 ist wieder der König der PlayStation-Charts. (Bild: spieletipps / Sony Interactive Entertainment)

The Last of Us Part 2 mag inzwischen mehr als zwei Jahre alt sein, die aktuelle Platzierung in den PlayStation-Charts beweist jedoch eindrucksvoll, dass das Spiel noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

The Last of Us Part 2 ist PlayStation-Bestseller

Die Black-Friday-Deals im PlayStation Store haben für ordentlich Bewegung bei den aktuellen Bestsellern gesorgt. So hat es das inzwischen über zwei Jahre alte The Last of Us Part 2 geschafft, sich wieder die Krone unter den Nagel zu reißen.

Das dürfte vor allem am aktuellen Aktionspreis liegen. Denn Sony bietet euch das wahrscheinlich eindrucksvollste Spiel für die PS4 gerade für günstige 9,99 Euro an.

The Last of Us 2 | Einblicke in das Gameplay

The Last of Us 2 ist über zwei Jahre alt

The Last of Us Part 2 erschien Mitte Juni 2020 und ist dementsprechend schon über zwei Jahre alt. Wirklich bemerkbar macht sich das aber nicht. Ellies dramatisches Abenteuer gehört auch heute noch zu den schönsten Spielen auf der PlayStation – sowohl Current- als auch Last-Gen.

The Last of Us Part 2 ist noch bis zum 29. November 2022 im PlayStation Store um 75 Prozent reduziert. Wer das Spiel bislang noch nicht gezockt hat, hat nun also die beste Gelegenheit, um es nachzuholen. Glaubt uns, es lohnt sich!