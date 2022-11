Nach dramatischer Twitch-Enthüllung: Was hat Amouranth wirklich verändert?

Wie viel hat Amouranth an ihrem Twitch-Programm geändert? (Bild: Instagram – kaitgonewild)

Seit dem Ehemann-Skandal rund um Amouranth sind inzwischen ein paar Wochen vergangen. Hat sich am Twitch-Programm der erfolgreichen Streamerin verändert? Amouranth legt aktuelle Zahlen vor."

Weniger Hot-Tub, mehr Overwatch: Das streamt Amouranth

Mitte Oktober schockierte Amouranth ihre Fans, indem sie in einem Stream offenbarte, dass sie seit geraumer Zeit von ihrem Ehemann emotional missbraucht wurde.

Seitdem hat sich die erfolgreiche Twitch-Streamerin eine kurze Pause gegönnt und angekündigt, dass sie einige Änderungen vornehmen würde.

Doch viele Kritiker werfen Amouranth vor, dass sich seitdem nichts getan hat. Sie würde immer vorrangig Hot-Tub-Streams machen. Sie hingegen kontert jetzt auf Twitter und legt aktuelle Zahlen vor:

„Komische Ansicht, dass sich mein Inhalt nicht verändert haben soll. Vor 90 Tagen lag der Hot-Tub-Anteil meiner Streams bei 50 % oder mehr, jetzt sind es weniger als 10 %?“

Darin zu erkennen: Die meiste Zeit streamte Amouranth innerhalb der letzten 30 Tage in der Kategorie Just Dance 2022 (60,5 Stunden) – einem Tanzspiel von Ubisoft. Danach folgen Just Chatting (54,5 Stunden), Special Events (46 Stunden) und Overwatch 2 (30 Stunden).

Just Dance 2022 [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 17:01 Uhr

Amouranth-Fans sagen: „Du brauchst dich nicht rechtfertigen!“

Während einige Twitter-Nutzer in den Kommentaren darüber diskutieren, ob man tatsächlich in diesem Fall von einer Änderung des Contents reden kann, sind sich die Amouranth-Fans einig: Amouranth muss sich bei niemandem für ihre Inhalte entschuldigen oder rechtfertigen.

12 gebannte Twitch-Streamer, die es einfach übertrieben haben Bilderstrecke starten (12 Bilder)

Die Fans freuen sich vor allem, dass Amouranth mit ihrer Neuausrichtung glücklich zu sein scheint – ganz egal wie groß oder klein diese nun wirklich ausfällt. Mal schauen, ob sich die Streams des Twitch-Stars in den kommenden Monaten noch weiter verändern oder Amouranth ihrer Erfolgsstrategie treu bleibt.