Knarren und knappe Röcke: Sexy Anime-Girls erobern Gaming-Charts

Anime trifft Shooter! In Goddess of Victory: Nikke wird viel geballert. (Bild: Tencent Games)

Goddess of Victory: Nikke, ein neuer Anime-Shooter von Level Infinite, ballert sich derzeit seinen Weg durch die globalen Gaming-Charts und macht dabei irre Umsätze. Wir stellen euch das ungewöhnliche Gacha-Game vor!

Goddess of Victory: Nikke – ein echter Welterfolg!

Seit Anfang November 2022 ist Goddess of Victory: Nikke für Android und iOS erhältlich. In dieser kurzen Zeitspanne hat das kostenlose Mobile-Game aber bereits gewaltige Einnahmen generiert – mehr als 100 Millionen US-Dollar sind bereits in das Gacha-Game geflossen.

Vor allem Japan, Südkorea und die USA sind für diesen Erfolg verantwortlich. Aber auch in den deutschen Gaming-Charts hat der Shooter zeitweise ganz oben mit gemischt.

Allein im Google Play Store wurde das Anime-Spiel mehr als eine Million Mal heruntergeladen! Da stellt sich natürlich die Frage: Warum ist Goddess of Victory: Nikke so beliebt? Die Antwort könnt ihr im offiziellen Trailer erhaschen:

Goddess of Victory: NIKKE Official Trailer

Das Gach-Game mit Shooter-Mechanik hat nämlich eine ungewöhnliche Kameraperspektive zu bieten. Anstatt der klassischen Über-die-Schulter-Sicht, gibt es bei Goddess of Victory: Nikke einen freien Blick auf den Hintern der Mädels. Nun ja.

Wie gut ist der freizügige Anime-Shooter wirklich?

Wer jetzt allerdings denkt, dass das Mobile-Game sich allein über Sex Sells vermarktet, der irrt. Denn auch wenn leicht bekleidete Anime-Girls prinzipiell ein Garant für Erfolg sind, darf man nicht unterschätzen wie hochwertig Goddess of Victory: Nikke produziert ist.

Die Charaktere sind aufwendig designt, das Spiel wurde komplett vertont und bietet sogar deutsche Texte.

Hinzukommt ein interessantes Gameplay-Konzept. Anstatt nämlich wie in den meisten Gacha-Games auf rundenbasierte Kämpfe zu setzen, die schnell automatisiert werden, müsst ihr in Goddess of Victory: Nikke tatsächlich aktiv werden. Wie in einem Railgun-Shooter ballert ihr nämlich mit eurem Squad zahlreiche Gegner weg und müsst rechtzeitig in Deckung gehen.

Dieses Konzept kommt bei der Community gut an und so bewerten die Google-User das Spiel mit 4,3 Sternen im Play Store.