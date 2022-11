Sportwetten in CoD: Tippt auf WM-Spiele und krallt euch damit Belohnungen

Holt euch kostenlose Inhalte in CoD: Modern Warfare 2. (Bild: Activision)

Ihr habt Lust euch ganz einfach ein paar Gratis-Inhalte in Call of Duty: Modern Warfare 2 zu verdienen? Dann hat der Shooter eine coole Aktion für euch, bei der ihr mit ganz wenig Aufwand Erfahrungspunkte, Waffen-Blaupausen und mehr verdienen könnt. Wir erklären euch, wie ihr am Fußball-Event teilnehmen könnt!

Tipprunden in Call of Duty

Activision hat zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 eine Aktion ins Leben gerufen, bei der ihr während des Turniers einige Belohnungen für Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 abstauben könnt.

Dafür müsst ihr nur auf einen Gewinner in den Vorrundenspielen der WM tippen und erhaltet dann anschließend die Preise.

Und das Beste: Egal, ob ihr mit eurer Einschätzung richtig liegt, ihr erhaltet so oder so Gratis-Inhalte. Geht die Partie unentschieden aus, wird euer Tipp als Sieg gewertet und auch wenn ihr den Verlierer wählt, gibt es Trostpreise.

Um was handelt es sich bei den Gewinnen?

Die Belohnungen die winken, sind keine auf die Weltmeisterschaft oder Fußball zugeschnittene Inhalte, sondern Dinge wie Visitenkarten, Schlachtlieder für Fahrzeuge, XP und exklusive Blueprints für die TAQ-56 und STB 556.

Wo findet ihr das Event im Spiel?

Um das Minigame zu finden und beim Tippen mitzumachen, geht ihr in euren Startbildschirm von Modern Warfare 2 oder Warzone 2.0 Dann scrollt ihr bis ganz nach unten unter die Spieloptionen. Dort findet ihr das Event „Team unterstützen“.

Da die Vorrunden der WM schon fast vorbei sind, solltet ihr euch mit dem Tippen beeilen. Aktuell könnt ihr noch für zwei Spiele abstimmen:

Tunesien gegen Frankreich (30. November, 16 Uhr)

Kamerun gegen Brasilien (2. Dezember, 20 Uhr)

Ihr habt bis vier Stunden vor dem Spiel Zeit, eure Wette abzugeben. Die Belohnungen werden erst nach Abschluss der Aktion alle gleichzeitig ausgespielt.

Ob es nach den Vorrunden weitergeht und ihr noch mehr Belohnungen abstauben könnt, ist noch nicht bekannt.

