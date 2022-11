4 Memes zu NfS Unbound zeigen, wie gespalten die Fans sind

Das geistert den NfS-Fans zum Release von Unbound im Kopf herum. (Bild: EA)

Eigentlich erscheint NfS Unbound erst am 2. Dezember, Vorbesteller der Palace Edition können jedoch schon seit heute Gummi auf dem Asphalt verbrennen. Ein klares Fazit scheinen die Fans aber noch nicht gezogen zu haben – das legen zumindest diese 4 Memes nahe, die im offiziellen Reddit für etwas Aufsehen sorgen.

Startschuss für neues Need for Speed ist gefallen

Etwas mehr als drei Jahren mussten Need-for-Speed-Fans auf einen komplett neuen Hauptserienteil warten – doch nun ist es endlich soweit: Need for Speed Unbound ist für Vorbesteller der Palace Edition verfügbar und kann gespielt werden. Und? Wie sieht das erste Fazit der Fans aus? Tatsächlich lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob EA mit Unbound einen Volltreffer gelandet oder eher ins Klo gegriffen hat. Ein paar der aktuellen Memes aus dem Subreddit zeigen aber, was die Fans rund um den Release wirklich durch den Kopf geht.

So scheinen einige Spieler besorgt zu sein, dass Need for Speed Unbound zum Release voller Bugs ist – ähnlich wie es zum Startschuss von Battlefield 2042 der Fall war:

Andere Fans hingegen winken ab. Sie können zwar verstehen, dass einige Oldschool-Spieler mit dem neuen Teil nicht viel anfangen können, wünschen sich aber, dass sie von den Kritikern in Ruhe gelassen werden, wenn sie Gefallen am Spiel finden:

Auch die neuen Anime-Elemente im Spiel sorgen für Diskussionsstoff. Ein paar Fans lieben sie, andere hingegen können mit ihnen so gar nichts anfangen. Immerhin: EA hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass ein Großteil der neuen Effekte deaktiviert werden kann. Wer also keine Lust auf den Cartoon-Look hat, sollte mal einen Blick in die Einstellungen werfen:

Einige PC-Spieler, die sich das Spiel vor dem Release auf Steam gekauft hatten, hatten anscheinend noch Hoffnung, dass sie auf diese Weise die Anmeldung über Origin oder die EA-App umgehen können – aber Pustekuchen! Der EA-Client-Zwang scheint für einige PC-Gamer ein absolutes No-Go zu sein:

Ihr wisst noch nicht, ob das neue Need for Speed das Richtige für euch ist? Macht euch am besten ein eigenes Bild, indem ihr einen Blick in den Trailer werft:

Need for Speed Unbound – Risk & Reward Gameplay-Trailer

Wo sind die Tests zu NfS Unbound?

Da Publisher EA vor dem heutigen Startschuss keine Testmuster an die Presse rausgegeben hat, werden kritische Fans noch ein paar Tage auf die offiziellen Wertungen warten müssen.

Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass die Entwickler sich einige eurer Wünsche zu Herzen genommen und umgesetzt haben:

Auch bei Metacritic und OpenCritic sind aktuell noch keine Wertungen gelistet – weder von Fans noch von der Presse. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden.