Von God of War bis Spider-Man: 8 Spiele, die sich komplett neu erfunden haben

Auch Superheld Spider-Man hat ein erfolgreiches Comeback hingelegt. (Bild: Sony)

Bei manchen Spiele-Reihen ist irgendwann die Luft raus, dann hilft nur noch ein Reboot. Alles auf Anfang und vielleicht muss sogar ein ganz neuer Ansatz her. In dieser Bilderstrecke stellen wir euch acht Spiele vor, die dank einem Reboot heute erfolgreicher sind als jemals zuvor.

Tomb Raider, Resident Evil und mehr: Reboot als letzte Rettung

Für die meisten Videospielreihen ist es außerordentlich schwierig, über einen langen Zeitraum und über viele Einträge hinweg immer den Geschmack der Fans zu treffen, etablierte Charaktere und Gameplay so minimal wie möglich zu verändern und sich dabei trotzdem weiterzuentwickeln.

Früher oder später kommt angesichts dieser Herkules-Aufgabe meist ein zu erwartender Bruch: Die Verkaufszahlen und die Reviews des neuesten Spiels sind nicht mehr das, was sie mal waren, das Interesse daran ebbt in Rekordzeit ab und plötzlich befindet sich das gesamte Franchise in einer Sinn- und Lebenskrise.

In dieser Situation gibt es zumeist nur einen Ausweg: Die Entwickler müssen sich zusammensetzen und reflektieren, was die Spielreihe ausgezeichnet und zu Beginn so attraktiv gemacht hat. Nach einigen Jahren Funkstille wird das bange Warten der treuesten Fans dann mit einem Reboot – oder in der jüngeren Vergangenheit mit einem Remake – belohnt. Wir stellen euch in unserer Bilderstrecke am Ende dieses Artikels acht Spielereihen vor, die genau diesen Weg gegangen sind und es geschafft haben, ein spektakuläres Comeback hinzulegen.

Gaming-Ikonen und Comeback-Könige

Besonders große Namen in der Videospielindustrie müssen sich oft irgendwann die Frage stellen, wie es mit ihrer Reihe weitergehen soll. Gründe dafür können die dürftigen finanziellen Ergebnisse des vorherigen Spiels sein oder aber kreative Sackgassen, aus denen sich die Charaktere nicht mehr befreien können. Manchmal liegt jedoch auch einfach ein schleichender Qualitätsverfall vor, der über mehrere Einträge hinweg nicht aufgehalten werden konnte.

Dann hilft meist nur noch ein radikaler Schritt: Ein Reboot. Diese acht Videospielreihen haben bewiesen, wie erfolgreich ein echter Neuanfang sein kann.