So haben Far Cry, GTA und 18 weitere Spiele Piraten in den Wahnsinn getrieben

Diese 20 Kopierschutzmaßnahmen sind völlig verrückt. (Bildquelle: Ubisoft)

Um Games wie GTA, Far Cry oder The Witcher vor Piraterie zu schützen, lassen sich Publisher immer wieder ziemlich kreative Maßnahmen einfallen. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 20 der abgefahrensten Kopierschutzmethoden der Gaming-Industrie.

GTA, Monkey Island, The Witcher: Kopierschutz in Videospielen

Die Videospiel-Industrie muss sich schon seit ihren Anfangstagen mit Raubkopierern auseinandersetzen. Mit der Evolution des Mediums und seiner Datenträger hat sich auch die Piraterie immer weiterentwickelt – doch auf der anderen Seite wurden auch die Raubkopierschutzmaßnahmen angepasst und erneuert.

Was den Kopierschutzstandard angeht, ist in den letzten 40 Jahren also eine ganze Menge passiert – und zahlreiche der Maßnahmen waren nicht nur effektiv, sondern auch ziemlich skurril. Wir stellen euch in der Bilderstrecke am Ende dieses Artikels die 20 kuriosesten Maßnahmen vor, die Videospiele vor illegaler Piraterie schützen sollten.

Raubkopierer ohne Chance gegen diese Schutzmaßnahmen

Von The Secret of Monkey Island über Grand Theft Auto 4 bis hin zu Batman: Arkham Asylum – in der Vergangenheit haben Raubkopierer immer wieder hartnäckig versucht, umsonst an Kopien von Spielen zu kommen, während die Entwickler versucht haben, dies zu verhindern.

Während es zu Beginn in erster Linie Schutzmaßnahmen waren, die das generelle Starten des Spiels betrafen, verfeinerten sich die Methoden später immer mehr. So wurden mit der Zeit Maßnahmen populär, die bei unerlaubten Kopien das Gameplay veränderten und aktiv Raubkopierer trollten – zum Beispiel, indem das Spiel kurz vor dem Showdown einfach eingefroren wurde oder bestimmte notwendige Mechaniken, wie beispielsweise das Zielen, nicht richtig funktionierten.

Die 20 kreativsten und kuriosesten dieser Kopierschutzmaßnahmen könnt ihr euch hier in unserer Bilderstrecke anschauen: