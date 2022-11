Super-Mario-Film: Neuer Trailer lässt Nintendo-Fans ausrasten

Der Super Mario Bros. Film - Trailer Deutsch

In einer frischen Direct hat Nintendo einen weiteren Trailer zum kommenden Super-Mario-Film rausgehauen. Darin finden sich viele Auftritte alter Bekannter und der Nostalgie-Faktor kickt. Was der Trailer zu bieten hat und was die Fans am meisten feiern, schauen wir uns einmal genauer an.

Nintendo-Fans feiern Donkey Kong, Luigi und Peach

Der erste Trailer zu Der Super Mario Bros. Film liegt schon über einen Monat zurück und hat die Vorfreude bei den Fans wirklich angeheizt.

Jetzt schiebt Nintendo in seiner jüngsten Direct gleich den nächsten Trailer-Happen hinterher und der ist vollgestopft mit neuen Charakteren, Orten und Referenzen.

Wir dürfen einen Blick auf altbekannte Gesichter wie Donkey Kong, Luigi, Peach, und sogar auf eine Horde Yoshis werfen. Toad und Bowser sind ebenfalls wieder am Start. Auch die vielen Schergen von Bowser sind in einer Szene zu sehen: Koopas, Gumbas, Shy Guys, Piranha-Pflanzen und mehr.

Spiel-Referenzen bringen die Fans zum Ausrasten

Doch nicht nur die Charaktere des Super-Mario-Universums lassen die Fans vor Freude jubeln, vor allen Dingen die vielen Videospielreferenzen sorgen bei den meisten für echte Nostalgie-Kicks.

Der Trailer zeigt viele bekannte Elemente aus den „Super Mario Bros.“-Spielen. Peach bedient sich am Power-Up der Feuerblume und Mario saust als fliegender Waschbär durchs Bild.

Und auch die berühmten Plattformer-Level haben einen Auftritt im Film, der die Fans in den Kommentaren zum Ausrasten bringt. Und spätestens bei der Regenbogenstrecke aus Mario Kart bleibt bei vielen Nintendo-Fans kein Auge trocken.

Der Hype ist da. In den Kommentaren unter der Nintendo Direct sind fast alle restlos begeistert von dem neuen Trailer. Viele loben die Synchronstimme von Luigi, die von Gerrit Schmidt-Foß (Leonardo DiCaprio, Seto Kaiba) gesprochen wird.

Einige feiern, dass Peach als starke weibliche Hauptrolle auftritt und nicht wie in den früheren Spielen hilflos auf Marios Rettung warten muss.

