Cyberpunk 2077: Fans glauben, großes DLC-Geheimnis enthüllt zu haben

Die Peralez könnten im Zusammenhang mit dem DLC für Cyberpunk 2077 stehen. (Bild: CD Projekt Red

Worum es genau im kommenden DLC „Phantom Liberty“ für Cyberpunk 2077 geht, ist kaum bekannt. Der Inhalt soll sich wohl um die politischen Geflechte der Welt drehen, weswegen sich die Community eine ganz bestimmte Quest besonders genau angesehen hat. Dabei wurden einige Verbindungen zum anstehenden DLC entdeckt.

Cyberpunk 2077: Quest könnte Hinweise auf DLC enthalten

Im Jahr 2023 soll der kostenpflichtige DLC Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 erscheinen. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht und auch über die Geschichte ist bisher kaum etwas bekannt. Da die Handlung aber irgendwie mit dem Hauptspiel zusammenhängen könnte, sind Fans seit der Ankündigung auf der Suche nach Hinweisen.

Der beste Anhaltspunkt für die Suche ist der erste Teaser zum DLC. Um die Funde zu verstehen, hilft es tatsächlich das kurze Video zu kennen. Nicht gesehen? Da können wir schnell helfen:

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Official Teaser

Der zweite wichtige Part, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, ist eine spezielle Quest aus dem Hauptspiel. Daher direkt mal eine kleine Spoiler-Warnung für die Nebenmission Dream On. Falls ihr da auch eine kleine Gedächtnisstütze braucht, die lief spielerisch so ab:

Was Dream On über den DLC verraten könnte

Dream On führt euch tiefer in die politische Welt von Night City, womit diese Quest thematisch schon sehr nah beim DLC liegt. Das Ehepaar Peralez gehört zur politischen Elite der Stadt, Jefferson Peralez will sogar Bürgermeister werden. Allerdings versucht jemand den Verstand der beiden zu kontrollieren und überschreibt dabei sogar ihre Persönlichkeit. Ebenfalls eine starke Parallele zu V. Die Quest soll übrigens eine Hommage an den Polit-Thriller „Der Manchurian Kanditat“ sein.

Bei den Recherchen entdeckt ihr eine Liste mit weiteren Opfern dieser Gedankenkontrolle, darunter eine Liberty Patel. Der Vorname ist ein erster, schwacher Hinweis auf den DLC. Es geht allerdings noch weiter, wie Nutzer in diesem Reddit-Thread zusammen aufdecken:

Wie ein Nutzer feststellt, sieht das Bild von Liberty Patel aus der Quest, der Person in der Mitte des Trailers (etwas bei Sekunde 30) sehr ähnlich. Die Person im Trailer wirkt wie ein weiteres Engramm, da die Effekte um den Charakter sehr ähnlich aussehen, nur eher ein rotes Farbthema haben, genau wie Funde während der Quest.

Es gibt sogar noch weitere Verbindungen. Auf dem Dach, wo ihr den Transmitter und die Technik, die zur Manipulation der Peralez genutzt wird, findet, erwähnt Johnny die NUSA „New United States of America“. Das ist der Staat, dem V im Trailer die Treue schwört.

Die Community argumentiert weiter, dass sich die Quest nicht so richtig abgeschlossen anfühlt. Bis es weitere Infos zum DLC gibt, bleibt Liberty Patel aber erst mal nur eine Theorie, die großen Gemeinsamkeiten zwischen Dream On und Phantom Liberty sind zwar deutlich sichtbar, müssen aber nicht zwangsläufig etwas bedeuten.