Bug-Desaster in Pokémon Karmesin & Purpur: YouTuber zeigt, was alles kaputt ist

Pokémon Karmesin & Purpur: Video zeigt unglaubliche Glitches. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Der Release von Pokémon Karmesin & Purpur ist alles andere als glatt verlaufen – das Spiel hat zumindest gefühlt mehr Bugs und Glitches als Taschenmonster zu bieten, was so manche Spieler zur Verzweiflung bringt. Ein YouTube-Video zeigt nun anschaulich, wie unfassbar unfertig der neueste Eintrag wirklich ist.

Pokémon: Karmesin & Purpur hat sich innerhalb weniger Tage zu einem der kontroversesten Release der letzten Jahre entwickelt. Auf der einen Seite konnte der Nintendo-Switch-Hit in nur 3 Tagen über 10 Millionen Exemplare verkaufen und damit einige Rekorde brechen, auf der anderen Seite ist das Game aufgrund von katastrophalen Bugs, Glitches und anderen Performance-Problemen genau genommen kaum spielbar. Wie verbuggt das Spiel wirklich ist, stellt ein YouTube-Video eindrücklich unter Beweis.

Pokémon: Karmesin & Purpur leidet unter Bug-Flut

YouTube PointCrow zeigt in seinem etwas über 23 Minuten langem Video, wie viele Bugs und Glitches in Pokémon Karmesin & Purpur zu finden sind. Von Texturproblemen über Pokémon, die in Wänden feststecken bis hin zu völlig kaputten Kamera-Perspektiven präsentiert PointCrow, was für eine absurde Vielfalt an Bugs im Spiel vorkommen kann. Das Video hat er ironischerweise „Pokemon Karmesin ist ein stabiles Spiel ohne irgendwelche Glitches“ betitelt.

Schaut euch hier das Pokémon-Glitch-Video auf YouTube an:

Zwar werden normale Spieler vermutlich nicht über all diese Glitches stolpern, wenn sie es nicht wie er explizit darauf anlegen, doch die schiere Masse ist dennoch zweifellos erstaunlich.

Pokémon Purpur Standard | Nintendo Switch - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.11.2022 12:15 Uhr

Switch-Hit: Pokémon-Community ist hin- und hergerissen

Die Kommentare unter dem YouTube-Video zu der Glitch-Flut reichen von amüsiert über erstaunt bis hin zu verärgert. Viele Kommentatoren bestätigen, dass auch sie Probleme mit dem neuesten Pokémon-Spiel haben, während andere zu bedenken geben, dass sie trotz all der Bugs immer noch ziemlich viel Spaß mit dem Nintendo-Switch-Game haben.

„Ich muss zugeben, mir hat das Spiel wirklich gefallen. Sie hätten es verschieben sollen, um es wirklich zu optimieren / spielbar zu machen, aber ich würde sagen, ich hatte ziemlich Glück und hatte nur ein paar Mini-Probleme.“ ( YouTube-User Taylor Lauer )

„Das war vermutlich der peinlichste Release meines Lebens bisher lol“ ( YouTube-User Tom Coop )

„Es fühlt sich an, als wäre ich der einzige, der nicht diese verrückten Glitches erlebt hat. Bei mir waren es mehr Performance-Probleme und solche Sachen.“ (YouTube-User Christian Cornelio)

Wollt ihr noch mehr Bugs in Pokémon Karmesin & Purpur sehen? In unserem Video zeigen wir euch weitere Highlights: