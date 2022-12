Krasses Gewinnspiel: Valve verschenkt Hunderte Steam Decks

Valve verteilt fette Geschenke: Und zwar mehrere Hundert Steam Decks. (Bild: Valve, Getty Images/Image Source)

Für die Game Awards hat sich Valve dieses Jahr eine ganz verrückte Aktion ausgedacht. Während der Liveshow verschenkt der Gaming-Riese sein begehrtes Steam Deck. Und das jede Minute! Das bedeutet unter dem Strich: Hunderte Handhelds, die ihr mit Glück gewinnen könnt. So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen.

Hunderte Steam Decks kostenlos: Valve haut raus!

Die diesjährigen The Game Awards stehen vor der Tür und werden am 9. Dezember die besten Videospiele des Jahres in verschiedenen Kategorien küren. Hier könnt ihr übrigens noch selbst abstimmen:

Zum Voting der Game Awards

Während der Show wartet ein ganz besonderes Highlight von Valve auf euch. Ihr könnt nämlich ein Steam Deck mit 512 GB abstauben. Und das mit hoher Chance! Denn jede Minute wird eines der beliebten PC-Handhelds an einen Zuschauer verlost.

Was müsst ihr dafür tun?

Im Vorfeld der Live-Übertragung könnt ihr euch auf der Webseite von Steam für die Verlosung registrieren. Macht das am besten eingeloggt in eurem Webbrowser. Einige Nutzer hatten nämlich Probleme, wenn sie es im Steam-Launcher versuchten. Hier geht's zur Anmeldung.

Seht euch dann die Verleihung am 9. Dezember um 1:30 Uhr live auf Steam an. Hier geht’s zur Stream-Webseite. Ihr könnt euch auch eine Erinnerung auf Steam einrichten.

Die Gewinner werden dann während der Übertragung jede Minute aus dem Pool der registrierten Nutzer gezogen, die zusätzlich live bei Steam zuschauen. Eine Benachrichtigung erfolgt direkt im Chat.

Unsere Kollegen von GIGA haben das Steam Deck genau unter die Lupe genommen. Schaut euch das Fazit im Video an:

Steam Deck: Das muss noch etwas reifen Abonniere uns

auf YouTube

Welche Voraussetzungen müsst ihr erfüllen, um teilzunehmen?

Damit ihr euch überhaupt erst registrieren könnt, müssen drei Bedingungen erfüllt sein:

Ihr müsst euch in Europa, Kanada, den USA oder dem Vereinigten Königreich befinden Ihr müsst zwischen dem 14. November 2021 und 14. November 2022 einen Kauf auf Steam getätigt haben, um euer Land zu bestätigen Ihr dürft keinen eingeschränkten Account, zum Beispiel durch Banns haben

Gibt es noch mehr tolle Geschenke?

Falls ihr nicht das Glück haben solltet, an ein Steam Deck zu kommen, winkt euch als Trostpreis wenigstens ein animierter Steam-Pal-Sticker. Diesen erhalten alle registrierten Nutzer.

Außerdem hat Steam einen Sale zu The Game Awards am Start und ihr könnt wie immer in Demos zukünftiger Spieler reinschnuppern.