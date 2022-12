Legendäres Steam-Spiel kriegt nach 15 Jahren kostenloses Raytracing-Update

Portal RTX – Klassiker bekommt Raytracing-Update

Mit Portal hat Valve vor 15 Jahren einen echten Volltreffer gelandet. Auch heute, 15 Jahre nach dem Release, erfreut sich das besondere Puzzle-Spiel großer Beliebtheit und gehört zu den Steam-Spielen mit dem besten User-Score. Jetzt bekommt der Klassiker dank kostenlosem Raytracing-Update eine Verjüngungs-Kur spendiert – erste Szenen könnt ihr euch im Video anschauen.

Kostenloses Raytracing-Update für Portal

Raytracing ist in der Grafikwelt gerade der letzte Schrei. Kein Wunder, die Technologie erlaubt es, Schattenwürfe, Reflexionen und Lichteinfall in Echtzeit so realitätsnah wie noch nie darzustellen. Da dürfte es kaum jemanden überraschen, dass diese Grafiktechnologie eigentlich nur in brandneuen Spielen zum Einsatz kommt.

Doch Nvidia bricht diese Regel nun. Am 8. Dezember 2022 wird der Grafikkarten-Hersteller ein Update für Valves Puzzle-Klassiker Portal über Steam veröffentlichen, welches das Rätselspiel grafisch ins Jahr 2022 verfrachtet. Die RTX-Version wird Besitzern der PC-Version von Portal kostenlos zur Verfügung gestellt.

Neben den Raytracing-Effekten hat Entwicklerstudio Lightspeed Studios auch an anderen Stellschrauben gedreht, um Portal in grafischer Hinsicht weiter aufzupolieren. So wurden etwa auch die Texturen des Spiels überarbeitet, damit die Spieler noch mehr von der neuen Grafikpracht profitieren können.

Was macht Raytracing eigentlich so besonders? Wir erklären es euch im Video:

Portal mit RTX: Packt das mein PC überhaupt?

Gute Frage! Denn obwohl das Basisspiel bereits 15 Jahren auf dem Buckel hat, müssen Spieler der RTX-Version einen entsprechend potenten PC auffahren, um das Spiel flüssig spielen zu können.

Wer in Full-HD mit 30 FPS auf hohen Einstellungen zocken will, sollte eine Nvidia GeForce RTX 3060 verbaut haben. Peilt ihr hingegen bei gleicher Auflösung 60 FPS an, müsst ihr schon eine RTX 3080 euer Eigen nennen. Und wenn ihr tatsächlich Portal RTX in 4K, 60 FPS und mit Ultra-Einstellungen spielen wollt, müsst ihr laut Nvidia sogar im besten Fall eine RTX 4080 in eurem PC haben (Quelle: Nvidia).

Wer übrigens denkt, dass man ja ganz einfach DLSS anschalten kann, um die Performance weiter zu erhöhen, dürfte sein blaues Wunder erleben. Denn laut Nvidia gelten diese Angaben schon mit aktiviertem DLSS. Wie das Spiel ohne und mit DLSS läuft, könnt ihr euch in diesem Video zu Gemüte führen: