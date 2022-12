Geschenk-Code für Pokémon Karmesin & Purpur: Schnappt euch 60 Gratis-Items auf einmal

Pokémon Karmesin & Purpur: Zweiter Trailer nennt Release-Termin

Wie auch schon in den Vorgängern, könnt ihr euch über Codes nützliche Items in Pokémon Karmesin und Purpur sichern. Mit dem ersten Code erhaltet ihr direkt 60 Items für die Sandwich-Herstellung. Wir erklären euch, wo ihr den Code einlösen könnt und was die Fans von dem Geschenk halten.

So schnappt ihr euch die Items in Karmesin & Purpur

Pokémon Karmesin & Purpur ist seit kurzer Zeit raus und erwartungsgemäß ein gigantischer Erfolg – trotz diverser Probleme, was die Performance und Glitches angeht.

Um die Fans ein wenig zu vertrösten, verschenkt Nintendo nun 60 praktische Items, die euch bei der Sandwich-Herstellung unterstützen. Dafür müsst ihr lediglich einen Code eingeben.

Wo macht ihr das?

Drückt im Spiel die X-Taste und wählt dann die Option Poké-Portal aus. Dort findet ihr den Button Geheimgeschenk. Hier könnt ihr dann den Code HAJ1ME0R1G1NAL einlösen.

Im Anschluss erhaltet ihr 60 Items, darunter Reis, Hamburger und Erdnussbutter. Diese Zutaten könnt ihr dann nutzen, um euch schmackhafte Sandwiches und Gerichte zu erstellen. Das pusht dann wiederum die Werte eurer Pokémon.

Wenn ihr mehr über die Sandwich-Herstellung und die 151 Rezepte erfahren wollt, dann können wir euch diesen Guide empfehlen. Dort findet ihr alle Informationen:

Bei den Fans kommt das Geschenk nicht gut an

Die Fans auf Twitter sind mit dem Geschenk allerdings reichlich unzufrieden. Kommentare wie "Das ist doch wertlos!" sind an der Tagesordnung. Auch der Nutzen der Sandwiches wird von einigen Usern hinterfragt, immerhin sei das Spiel ohnehin viel zu leicht.

Aber hey, gratis ist gratis und wer nicht will, der kann den Code natürlich auch einfach ignorieren. Ihr habt übrigens bis zum 31. Januar 2023 Zeit den Code für die 60 Items einzulösen. Vielleicht stellt der eine oder andere bis dahin ja doch fest, dass er oder sie dringend Reis oder Hamburger in dem Spiel braucht?!