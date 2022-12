PS Plus im Dezember: Sony haut 5 Gratis-Games auf einmal raus

Diesen Moant gibt es für PS-Plus-Essentials-Abonnenten gleich 5 Gratis-Spiele. (Bild: EA / Sony Interactive Entertainment)

Bei Sony scheint schon Weihnachtsstimmung ausgebrochen zu sein – denn das PS-Plus-Angebot im Dezember kommt einem Geschenk gleich. Gleich 5 Gratis-Spiele werden auf einen Schlag rausgehauen – darunter eine vielgeschätzte RPG-Trilogie.

Gratis-Spiele bei PS Plus im Dezember: Sony stellt Auswahl vor

Ein neuer Monat, ein neuer Schwall an PS-Plus-Spielen. Sony hat jetzt offiziell verraten, was für Gratis-Spiele die Abonnenten von PS Plus Essentials im Dezember erwarten können. Diese Games gibt es ab dem 6. Dezember für alle PS-Plus-Abonnenten gratis abzustauben (Quelle: PlayStation-Blog):

In der Legendary Edition von Mass Effect sind alle drei Abenteuer von Commander Shepard enthalten. Zusammen mit eurer Crew reist ihr durch den Weltraum, um eine nahende Bedrohung aufzuhalten, die den Untergang eures Zeitalters einläuten will. Der Clou an der Rollenspiel-Saga: Die Entscheidungen, die ihr im Laufe der Spiele trefft, können sich später stark auf den Verlauf eures Abenteuers auswirken.

Mass Effect Legendary Edition: Offizieller Remastered-Vergleichstrailer

Bei Divine Knockout handelt es sich um einen 3D-Arena-Brawler. Ähnlich wie in Super Mario Bros. und anderen Genre-Vertretern müsst ihr eure Widersacher erst mit allerlei Hieben mürbe machen, bevor ihr sie mit einem richtig harten Treffer aus der Arena katapultieren könnt.

Divine Knockout – offizieller Trailer

In Biomutant übernehmt ihr die Rolle eines Kung-Fu-erfahrenenen Nagetiers, das sich durch eine postapokalpytische Open World ballern und prügeln muss. Klingt spannend, bleibt aber laut unserem Kollegen Michael hinter den Erwartungen zurück (spieletipps-Wertung: 76 Prozent). Wer diese jedoch etwas zurückschraubt, kann mit Biomutant trotzdem ordentlich Spaß haben.

Biomutant Release Trailer

Und welche Spiele gibt es exklusiv für Extra- und Premium-Abonnenten für PS Plus? Das verraten wir euch in unserer ausführlichen Übersicht:

PS Plus im November: Diese Games könnt ihr euch jetzt noch sichern

Hier die Auflistung der PS-Plus-Games, die ihr euch noch bis zum 6. Dezember 2022 sichern könnt:

Nioh 2 | Schärft eure Klingen - Launch Trailer

In Nioh 2 kommen alle Freunde der Souls-Spiele auf ihre Kosten. Das Hardcore-Action-RPG verlangt von euch schnelle Reflexe und stellt gerne mal eure Frustrationstoleranz auf die Probe. Wer damit kein Problem hat, bekommt jedoch ein flottes Spiel mit knackigen Kämpfen an die Hand, das euch je nach Spielstil etwa 45 bis über 100 Stunden fesselt (spieletipps-Wertung: 91 Prozent).

LEGO: Harry Potter Collection – offizieller Launch-Trailer

Nioh 2 ist euch zu stressig? Kein Problem! Wer eher zusammen mit einem Kumpel ein nettes Koop-Spiel zocken will, darf sich im November über LEGO: Harry Potter Collection freuen. In dieser begleitet ihr Ron, Hermine und natürlich Harry bei seinen Abenteuern in Hogwarts und könnt die komplette Saga noch einmal in Klötzchengrafik erleben.

Heavenly Bodies – offizieller Launch-Trailer

In Heavenly Bodies ist es eure Aufgabe, einem Astronauten dabei zu helfen, diverse Missionen im 2D-Weltraum zu erfüllen. Dafür müsst ihr jedes Körperteil eurer Spielfigur einzeln steuern, was das Bedienen der mitunter komplexen Maschinerie nicht gerade leichter macht.

Gut zu wissen: Heavenly Bodies kann auch zusammen mit einem Mitspieler im Koop gezockt werden. Ob ihr euch nun im Spiel helft oder lieber herausfindet, wer wen am schnellsten in die endlose Weite des Weltraums hauen kann, ist dabei euch überlassen.