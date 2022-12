Brutales Survival-Horrorspiel stürmt die Charts – Spieler warnen vor dem Kauf

The Callisto Protocol: Official Gameplay Reveal Trailer

Das neue Horrorspiel The Callisto Protocol hat sich pünktlich zum Release die Pole Position auf Steam gesichert. Die User-Wertungen sind allerdings desaströs. Wir erklären euch, warum ihr zum jetzigen Zeitpunkt die Finger von der PC-Version lassen solltet.

Katastrophale User-Wertungen auf Steam

Lange mussten sich Horrorfans gedulden, aber jetzt ist es endlich da: The Callisto Protocol. Der geistige Nachfolger von Kultspiel Dead Space ist seit dem 2. Dezember 2022 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC erhältlich.

Wir haben das Survival-Horrorspiel übrigens ausgiebig für euch getestet und sind über weite Strecken begeistert. Mehr dazu im Review zur PS5-Version:

Und auch auf Steam ist The Callisto Protocol ein echter Erfolg – zumindest was die Verkaufszahlen angeht. So hält das knackige Horrorspiel aktuell die Spitzenposition in den Steam-Charts.

Schaut ihr allerdings auf die User-Rezensionen, dann offenbart sich ein echtes Trauerspiel. Nur 27 Prozent der Spieler bewerten The Callisto Protocol positiv. Die große Mehrheit kotzt sich stattdessen in den Kommentaren über die katastrophale Performance aus.

Noch schlimmer als Cyberpunk 2077

Dort wird das düstere Horrorspiel mehrfach The Stutter Protocol genannt, weil die Framerate trotz Power-Hardware regelmäßig ins Stottern gerät. Die Lags und Ruckler sollen das Game praktisch unspielbar machen, weshalb viele User davon abraten The Callisto Protocol zu kaufen.

Die Performance soll laut einigen Spielern sogar noch schlimmer ausfallen als damals bei Cyberpunk 2077.

Die Entwickler von Striking Distance Studios haben sich bisher noch nicht zu den Problemen geäußert.

Wir können euch aber versichern, dass zumindest die von uns getestete PS5-Fassung keine größeren Probleme hatte. Die furchtbare Performance ist also derzeit ein PC-exklusives Feature ...