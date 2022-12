PlayStation-Flop: Neues Sony-Angebot enttäuscht Fans

PlayStation Stars ist bislang ein echter Reinfall. (Bildquelle: spieletipps / AaronAmat, Getty Images)

Sony hat vor über einem Monat ein neues Angebot für Gamer ins Leben gerufen, das bei der Community eigentlich gut ankommen sollte, schließlich lockt es mit PSN-Guthaben und Collectibles. Allerdings lässt PlayStation Stars Fans bislang leider völlig kalt. Was macht das Feature falsch?

Anfang Oktober 2022 hat Sony sein Bonusprogramm PlayStation Stars weltweit ausgerollt. Während das Angebot theoretisch jede Menge Potenzial haben müsste, um in der Community für Begeisterung zu sorgen, ist der Funke eindeutig noch nicht übergesprungen. Auf Reddit diskutieren PlayStation-Fans darüber, warum sie das neue Feature aktuell völlig kalt lässt.

PlayStation Stars: Holpriger Start auf PS4 & PS5

PlayStation Stars ist ein kostenloses Prämienprogramm, für das sich alle Gamer mit einer PS4 oder PS5 registrieren können. Durch das Absolvieren von Challenges, Sammeln von Trophäen und Kaufen von Games im PlayStation Store könnt ihr digitale Collectibles freischalten und Bonuspunkte anhäufen, die ihr wiederum unter anderem in PSN-Guthaben eintauschen könnt.

Eigentlich sollte das Bonusprogramm PS4- und PS5-Besitzern also reichlich Vorteile bieten – trotzdem spielt PlayStation Stars bislang aber für viele in der Community keine Rolle. Bereits vor Wochen hatten Spieler kritisiert, dass der Wechselkurs zwischen den Bonuspunkten und PSN-Guthaben alles andere als attraktiv ist und eine neue Diskussion auf Reddit zeigt, dass dies nicht das einzige Problem ist.

Bonusprogramm lässt PlayStation-Community kalt

Dass PlayStation Stars bislang noch keinen durschlagenden Erfolg gehabt hat, hat laut der Community gleich mehrere Gründe. Viele Spieler haben aufgrund fehlender Präsenz und Klarheit schon wieder vergessen, dass das Programm überhaupt existiert. Andere wiederum haben keinerlei Interesse an digitalen Sammelobjekten und für einige ist das Bonusprogramm in Wirklichkeit nur ein Weg, um Spieler zum Geldausgeben im eigenen Store zu verleiten. Damit PlayStation Stars ein Erfolg wird, muss Sony also noch ordentlich nachbessern.

„Nie wirklich verstanden, was das eigentlich sein soll.“ ( Reddit-User Tullzterr )

) „Es ist nichts Besonderes. Für mich gibt es keinen Grund, mich dafür zu interessieren, wenn man dort nur Trophäen und kleine Mengen an Punkten bekommt.“ ( Reddit-User TDKswipe )

) „Es ist ein verbuggtes Chaos, ich ignoriere es momentan einfach. Es gibt nicht nur zu wenig Wege, um Punkte zu verdienen (mir sind die Collectibles egal), aber zusätzlich sind diese Wege manchmal auch noch verbuggt und funktionieren nicht.“ (Reddit-User roninPT)

Schaut euch hier im Trailer an, wie ihr bei PlayStation Stars digitale Sammlerstücke erhaltet: